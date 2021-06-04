Актриса Анастасия Калашникова: «Триада» - история про достоинство человека и любовь»

Фото: ТНТ.

7 июня на ТНТ покажут продолжение комедийного сериала «Триада», который теперь будет идти в слоте 21.00. Финал первого сезона «Триады» был открытым – главный герой Толик (Борис Дергачев) так и не понял, что он делает не так. В его картине мира предложить трем забеременевшим от него женщинам жить под одной крышей – идеальный вариант выхода из нестандартной ситуации. Неудивительно, что к началу второго сезона с ним никто не разговаривает – ни жена Рита (Дарья Мороз), ни любовница Наташа (Любовь Аксенова), ни танцовщица гоу-гоу Милана (Анастасия Калашникова). Во втором сезоне именно героиня Калашниковой изменится больше остальных – ей предстоит родить двойню и перестать быть девочкой-пацанкой. Об этом "Комсомольской правде" рассказала сама Анастасия Калашникова.

- Если первый сезон «Триады» был во многом о том, как люди попали в нестандартную ситуацию и не знали, что им делать, то о чем, на ваш взгляд, второй? Можем ли мы сказать, что в первом сезоне главным героем был Толик, а теперь он стал второстепенным и во главе угла три мамы?

- Второстепенным персонажем Толик, конечно же, не стал. Мне кажется, фишка грамотно и талантливо написанной «Триады» в том, что все четыре ее персонажа – неотъемлемая часть истории. Без Толика не было бы девчонок и не было бы детишек, без девчонок не было бы Толика и этой странной ситуации. Во втором сезоне мы все только укрепляемся в этом прямоугольнике, никто из нас не становится второстепенным персонажем. А вот кто будет главным – увидите!

- Как изменилась тональность сериала с появлением детей?

Кардинально! Мне кажется, что второй сезон стал более нежным, теплым, трогательным и острым. Когда появляются дети, когда у тебя на руках младенец (а у Миланы даже два младенца), то ты становишься другим человеком, которому уже некогда размышлять и выбирать, как быть – надо просто брать и решать все проблемы. В сезоне появилось много любви и тепла.

- Расскажите, как изменится ваш персонаж во втором сезоне?

- Тоже кардинальным образом. С появлением таких обстоятельств, как у Миланы, меняться придется, хочешь ты этого или нет. Моя актерская задача была сложной – надо было сделать так, чтобы персонаж рос, но при этом оставался этим самым персонажем. В отличие от других актрис, я сильно не похожа на свою героиню. Мне приходилось существовать не в своей органике и перевоплощаться. Милана изменилась, но я пыталась не «выпадать» из нее. Думаю, ее перемены удивят зрителей. Мне было приятно помогать ей расти.

Фото: ТНТ.

- Какая была самая тяжелая сцена на съемках второго сезона?

- Наверное, все сцены с младенцами. С детьми очень тяжело работать – это огромная ответственность, и они непредсказуемые. У них случались истерики, когда, например, было душновато, или они теряли маму из вида. Нам надо было так или иначе выполнять свою работу, не терять юмора, взаимодействовать с партнерами, помнить о тексте, о том, как мы выглядим… Но когда у тебя на руках живой организм, который испытывает эмоции, это морально очень сложно. Ну а физически самой сложной была сцена родов – 12 часов мы снимали, как рожает Милана. Под конец смены у меня разболелся низ живота, я потеряла голос, потому что много дублей подряд кричала и тяжело дышала, имитируя схватки; у меня кружилась голова.

- Второй сезон снимался дольше планируемого из-за пандемии. Это мешало, сбивало или никак не повредило?

- Да, снимать пришлось дольше. Но я не могу сказать, что пандемия мешала или сбивала – мы все привыкли к этим обстоятельствам, и все были очень рады наконец начать сниматься после карантина. Мы все соскучились по работе и по друг другу, по свободе, по общению… Я, например, первая заболела «ковидом» на съемках, из-за меня процесс немного затянулся. Я безумно переживала и отказывалась верить в свои положительные тесты. Но продюсеры и вся съемочная группа меня поддержали, сказали, что это нормально, такова наша жизнь. Но, с другой стороны, мы так скучали по «Триаде», поэтому были рады тому, что съемки немного растянулись. Даже удалось немного подустать. Считаю, что все очень гармонично сложилось.

- О чем для вас сериал «Триада», и за что, на ваш взгляд, он нравится зрителям?

- Для меня это сериал, как сейчас модно говорить, про то, что надо учиться безоценочно воспринимать мир, людей и их ошибки, их путь в целом. «Триада» очень талантливо написана Дашей Грацевич и всей ее командой. В сценарии нет моментов, когда нам говорят: «Смотрите, он плохой, а они бедные и несчастные, сейчас мы его накажем». История не про это! Если кому-то из зрителей может так показаться, то я искренне советую им расширять свое мировоззрение, открывать свое сердце, быть добрее, терпимее. Мы ни в коем случае не хотели делать сериал о том, что мужчины – козлы, а женщины несчастные. «Триада» – сериал о том, что каждый человек может совершать ошибки, может попасть с нестандартную ситуацию, но самое главное – это то, как он из нее выходит. Это история про путь выхода из неудобных ситуаций, про достоинство человека и про любовь. Толик действительно хотел детей, он от них не отказался и предложил гомерически смешное, парадоксальное решение. В этом сила персонажа. Как второй сезон движется, как сценаристы прописали персонажей – все это похоже на методичку по психологии. Из сериала можно почерпнуть много полезного.

«Триада» - с 7 июня в 21.00 на ТНТ