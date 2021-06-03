На детской площадке комплекса фонда «Ярдэм» прошел праздник в честь международного Дня защиты детей

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Отдельное место в программе занял детский Сабантуй со спортивными играми. Участие в празднике приняли также реабилитанты фонда «Ярдэм» и его подопечные.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Мероприятие посетили учащиеся детских садов и школ, подростковых клубов, члены обществ инвалидов и представители мечетей Казани. Мероприятие торжественно открыла вице-президент фонда «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова, поздравив детей и родителей с праздником.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Также на торжественной церемонии выступили представитель компании «Альвар» Руслан Нигматзянов, поэтесса Йолдыз Шарапова, представитель народного артиста России Юрия Куклачева Люция Зулькарняева, актер театра Камала Фанис Зиганшин и другие.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Малика Гельмутдинова вручила партнерам праздника благодарственные письма за помощь и поддержку, а актер Фанис Зиганшин удостоился медали «За вклад в развитие гражданского общества».

Как отметил Фанис Зиганшин, детские мероприятия фонда «Ярдэм» проходят на городском масштабе, тем самым «Ярдэм» вносит огромную лепту в развитие культурно-воспитательных пространств города.

Во время праздника ведущий Гамиль Нур организовал грандиозное культурное шоу, поэтесса Йолдыз Шарапова провела мастер-класс для юных поэтов, а под руководством кандидата педагогических наук, доцента Рафаэля Мифтахова состоялся детский сабантуй. Участники народных игр и борьбы были награждены подарками.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Партнерами мероприятия в организации проведения детского праздника выступили компания «Альвар», Лига TATFIGHT, Федерация СБЕ ММА по РТ, подростковый клуб «Кеды», детский центр активного отдыха «Арам-зам-зам» и ludus team BJJ Kazan (Бразильское джиу-джитсу в Казани).