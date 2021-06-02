Юные предприниматели поддержали Детский казанский хоспис

Фото: mert.tatarstan.ru

19 юных участников собрали в поддержку Детского хосписа почти 10 000 рублей, а также передали продукцию собственного производства в подарок. Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики РТ.

1 июня, в День защиты детей, на бульваре-крыше торгового центра «KazanMall» прошла первая из серии благотворительных ярмарок с участием детей-предпринимателей. 19 выпускников образовательной программы «Фабрика предпринимательства – Дети» представили свою продукцию и услуги, на которых заработали 39 100 рублей.

По результатам продаж юные предприниматели в добровольном порядке выделили 9 350 рублей на поддержку Детского казанского хосписа, а также в качестве подарка - фломастеры, чай, натуральное мыло, раскраски и сладости собственного производства.

Милана Миль, 10 лет, продажа антистрессовых сувениров:

«Я представила себя на месте беспомощного ребёнка и у меня заболело сердце, и захотелось хоть чем-нибудь помочь. Ещё бы я вместе с семьей хотела поехать в хоспис и предложить свою помощь и пообщаться с детьми».

Дамир Баратов, 11 лет, производство арахисовой пасты:

«Недавно начал заниматься своим проектом. Решил помочь детям, которые нуждаются в поддержке. В будущем хочу помогать людям с ОВЗ. Если все люди будут помогать детям, то мир станет счастливее и добрее».

Напомним, что старт благотворительной акции #Мойбизнеспомогает был объявлен 26 мая, в День российского предпринимательства, во время встречи предпринимателей региона с Президентом Республики Татарстан Миннихановым Рустамом Нургалиевичем. До 5 июня ярмарки запланированы в Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске.