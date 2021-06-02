В Казани состоялось открытие 7 сезона проекта «Зеленый Фитнес»!

В прошедшее воскресенье состоялось открытие 7 летнего сезона проекта «Зеленый Фитнес». Его также посетили замминистра спорта Татарстана Садриев Ильдар Зуфарович и замминистра по Минмолодежи республики Кондратьева Алла Андреевна.

Открытие проходило в формате фестиваля поэтому все посетившие его:

- познакомились с частью направлений тренировок в этом сезоне, поучаствовали в масте-классах, потренировались, узнали азы хип-хопа вместе с Tik-Tok’ерами и насладились выступлениями Just Brass Band и DJ Babblegum. Также на фестивали действовала площадка для детей, на которой все желающие могли сделать себе аквагримм, поесть сладкую вату и поиграть в активные игры.

Под конец мероприятия среди всех участников, которые зарегистрировались на открытие через сайт «Зеленый Фитнес», разыграли фирменные призы.

СПРАВКА

«Зеленый Фитнес» - это занятия физической культурой на свежем воздухе и огромная команда единомышленников. В течение всего лета, вы сможете поучаствовать в бесплатных тренировках по 15 направлениям.

Проект осуществляется согласно федеральной программе «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», одной из задач которой — увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% населения к 2024 году.

Стартовав в Казани, проект успешно транслируется в другие города России. За 6 лет существования «Зелёного Фитнеса» с проектом познакомились жители 43 регионов нашей страны. Было проведено 5097 тренировок, в которых поучаствовало более 500 000 человек.