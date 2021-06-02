Депутаты Госсовета Татарстана предложили ужесточить наказание для тех, кто отказывается лечиться от наркомании

Сейчас за это грозит административная ответственность – от 4 000 до 5 000 рублей штрафа или арест до 30 суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана депутаты пришли к выводу, что в России нужно ужесточить наказание для тех, кто отказывается лечиться от наркомании. Речь идет о людях, которых суд обязал обратиться за помощью в медучреждения.

Так, сейчас за это грозит административная ответственность – от 4 000 до 5 000 рублей штрафа или арест до 30 суток. Татарстанские же парламентарии предлагают изменить ее на уголовную ответственность – создать в Кодексе отдельную статью. При этом речь тут идет именно о злостных отказниках.

- Сегодня судья при назначении административного наказания за незаконный оборот наркотиков может возложить на лицо, признанное больным наркоманией либо потребляющее наркотические средства без назначения врача, обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании. Считаем необходимым сделать прохождение лечения и реабилитации обязательным во всех случаях, а не только на усмотрение судьи, - отметили в Госсовете Татарстана.

Также региональные депутаты предлагают усилить наказание за незаконный оборот наркотиков – к реальному сроку в колонии добавлять еще и штрафы. А так как, в принципе, финансовые санкции не особо приносят пользу – оплачивает лишь 26%, то вместо них можно еще ввести и обязательные работы.

Кроме того, в Госсовете Татарстана выступают за отягчение уголовной статьи «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» таким квалифицирующим признаком, как «из корыстных побуждений».

Дело в том, что, по мнению депутатов, молодые люди довольно часто покупают наркотики у тех, кто им дал попробовать их в первый раз. То есть становятся постоянными «клиентами».

С этими предложениями после их утверждения на заседании Госсовета Татарстана местные парламентарии собираются обратится в Госдуму.

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