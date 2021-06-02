Отсрочка платежа и экономия на топливе: Пять эффективных способов обслуживания автопарка в Казани

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Все предприятия время от времени сталкиваются с необходимостью проведения оптимизации затрат на содержание автопарка. Одних толкают на этот шаг огромные суммы, которые тратит компания на топливо. Другие начинают замечать, что управление автопарком и контролирование расходов происходит в не удобной форме. Как бы там ни было, но само по себе содержание автопарка не так сложно и затратно, как может показаться на первый взгляд. Если правильно все организовать, можно существенно уменьшить расходы и в целом прийти к более удобному формату работы.

«Комсомолка» подскажет, как грамотно оптимизировать расходы автопарков в плане топлива, а также, какие мобильные приложения могут помочь в эффективном управлении бизнесом.

1. НЕ ТОЛЬКО ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ

Многие думают, что топливные карты - единственный способ контроля за расходами на бензин и горючее. Но это не так. Главная проблема пластиковых карт в том, что они не всегда удобны в использовании. Во-первых, запросто могут потеряться. Во-вторых, если в компании много сотрудников, а карты есть не у каждого, тогда постоянно приходится следить, у кого карта находится в данный момент, и не забыл ли один сотрудник передать ее другому. При большом объеме работы и постоянной спешке на передачу карт друг другу порой просто может не хватать времени, не говоря уже о путанице, которая возникает, когда люди находятся в постоянных разъездах или работают по разному графику. Отдельная боль крупных офисов, если сотрудника принимают на работу в одном регионе, а карты находятся в другом.

Значительно удобнее, когда сотрудники могут заправиться с помощью предмета, который всегда под рукой - мобильного телефона. Это легко сделать через сервис Яндекс.Заправки - корпоративные клиенты тоже могут им пользоваться.

Сервис подойдет, как малым и средним предпринимателям, так и крупному бизнесу. В сервисе можно заправлять сотрудников по всей России без привычных топливных карт и комиссий.

2. КОНТРОЛИРУЙТЕ ВОДИТЕЛЕЙ

Удобство цифровых технологий в том, что в одном приложении вы сможете управлять всем автопарком. С одной банковской карты можно заправлять всех сотрудников. При необходимости подключать новых людей, и отключать старых. Это можно делать в любое время, и всего за пару кликов.

Что немаловажно, для каждого сотрудника можно установить лимит - максимальную сумму оплаты топлива в день или месяц. Данные карты скрыты, так что оплачивать ей получится только топливо.

В партнерском кабинете отображаются общие данные по расходам компании, а также по каждому водителю в отдельности.

3. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОТСРОЧКОЙ И ВОЗВРАЩАЙТЕ НДС

Сервис предлагает для владельцев автопарков возможность существенно экономить на топливе.

- Удобная опция - отсрочка платежа. К примеру, не успели закинуть деньги на карту, или ждете, когда клиент рассчитается за товар, а заправиться нужно уже сейчас, чтобы развести новые заказы. Яндекс.Заправки предоставляют клиентам возможность отсрочки платежа. Сначала можно заправить водителей, а позже оплатить топливо.

- В сервисе нет комиссий, и часто проводятся акции для корпоративных клиентов. Например, сейчас можно получить до 5% скидки на топливо, если у вас есть бизнес-карта Mastercard любого банка. Владельцу бизнеса достаточно привязать карту в приложении Заправки, после чего все водители смогут заливать топливо уже со скидкой. Скидка действует при каждой оплате. Кстати, для владельцев бизнес-карт Mastercard от банка ПСБ действует повышенный оффер – скидка на топливо в размере до 10%.

- Заправки предоставляют закрывающие документы, поэтому все предприниматели смогут вернуть НДС.

4. КОНТРОЛИРУЙТЕ ЦЕНЫ

К сервису подключены 8 тысяч АЗС по всей стране, в том числе станции сетей «Роснефть», BP, «Шелл», «Нефтьмагистраль», ЕКА и «Башнефть». С помощью приложения можно отслеживать цены на заправках и выбирать наиболее выгодные.

Заправляться со счета компании можно не только через приложение Заправки, но и в Картах и Навигаторе. Это удобно, когда плохо ориентируетесь в местности. Не придется отвлекаться и переключаться между мобильными приложениями.

5. ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ В ПАРУ КЛИКОВ

Попробовать можно прямо в приложении Яндекс.Заправки. Там появился новый раздел “бизнес-аккаунт”, где можно добавить номера телефонов водителей. После чего они смогут оплачивать топливо с корпоративной карты. А если владельцу бизнеса нужны расширенные возможности, как отсрочка платежа и возврат НДС, надо зарегистрироваться в партнерском кабинете.