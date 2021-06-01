Детей научили снимать видеоролики про промышленность

Фото: с сайта mpt.tatarstan.ru

В рамках проекта для воспитанников студии прошла серия мастер-классов по созданию видеороликов. В завершении ребята смогли снять социальный фильм на площадке Казаньоргсинтеза по своему сценарию.

Детскую киностудию «Караван» основали в Казани более 7 лет назад два воспитателя социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык» как кружок для воспитанников этого приюта. Постепенно ее стали посещать и другие ребята от 4 до 18 лет. «Караван» - это не просто кружок, а уникальная форма социализации детей, попавших в сложную ситуацию. В студии в общей команде работают как дети из благополучных семей, так и воспитанники приюта, ребята из многодетных и неблагополучных семей.

Основатели «Каравана» Лилия Гибадуллина и Людмила Садилова не имеют профессионального образования и до сих пор развивают студию на общественных началах. Тем не менее, в копилке наград воспитанников «Каравана» - 9 гран-при и более 60 побед на различных международных и всероссийских кинофестивалях и конкурсах. Работы ребят побеждали во Франции, Латвии и Беларуси.

Сам образовательный проект «Дети снимают завод» стартовал в марте 2021 со знакомства воспитанников киностудии «Караван» с Казаньоргсинтезом. Юным казанским режиссерам показали печи пиролиза и операторную завода этилена, цех фасовки продукции, а также современное производство трехслойной рукавной FFS-пленки. Ребята изучали историю Казаньоргсинтеза и особенности химического производства, вникали в социальные аспекты промышленности и экологические проблемы, связанные с ней.

На втором этапе для начинающих кино- и видеорежиссеров партнер проекта - студия видеопродакшена Kingof Media провела серию мастер-классов по сценарному делу, продюсированию, режиссуре, работе с камерой и светом, монтажу.

Третьим этапом стал конкурс сценариев ко Дню химика от Казаньоргсинтеза. В общей сложности ребята представили 9 конкурсных работ. Победителем стал сценарий «Яблони» сестер-близнецов Алисы и Луизы Забировых. В финале проекта Алиса и Луиза смогли поставить и снять фильм по своему сценарию на площадке завода. Главный герой фильма - юноша, который увлекается химией, ищет работу, хочет устроится на завод, но сомневается в экологической безопасности производства. Окончательную точку в выборе ставят цветущие на территории завода яблони. Главные роли исполнили молодой актер Аскар Салихов и работник Казаньоргсинтеза Рамзиль Галиев. Фильм был показан на региональных телеканалах ко Дню химика.

- Мне очень понравились мастер-классы – по структуре фильма, свету, операторскому делу, потому что нам рассказывали, как правильно настроить свет, чтобы передать какую-то атмосферу, как можно в дневное время показать ночь и наоборот. В общем все мастер-классы, которые проводились мне очень понравились, - делится впечатлениями Алиса Забирова.

- На съемках мы поняли, что работа в команде очень важна. Нам понравилась атмосфера - дружная и заботливая. Мы работали с профессиональным оператором Михаилом Левенковым, смотрели какие кадры он берет, какие планы. Съемки были очень полезными для нас, - дополняет сестру Луиза Забирова.

- Казаньоргсинтез традиционно старается поддерживать проекты, связанные с образованием и детским творчеством, - рассказывает Айдар Ахметшин, заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по работе с персоналом и общим вопросам. – У нас не только большая программа для детей наших работников. Мы стараемся еще и работать с самыми разными группами детей и детскими учреждениями.

Казаньоргсинтез поддержал проект «Знакомство с профессией» фонда «День добрых дел». Ежегодно Казаньоргсинтез участвует в акции «Помоги собраться в школу». Также предприятие оказывает шефскую помощь школам Кировского и Московского районов, центру дополнительного образования «Заречье», подростковому клубу «Факел», детскому реабилитационному центру «Апрель», Региональному общественному фонду помощи детям больным лейкемией РТ им. Анжелы Вавиловой и другим общественным организациям.