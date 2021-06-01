Чувашские энергетики подарили детям праздник

Энергетики пригласили 19 детей в столицу Чувашии и организовали для них обширную программу в праздничный день: катание на различных аттракционах в парке «Лакрееский лес», обзорную экскурсию по городу Чебоксары и прогулку на теплоходе по реке Волге.

- Этот праздник еще раз напоминает нам, взрослым, об ответственности за настоящее и будущее подрастающего поколения. И мы стараемся сделать все для того, чтобы детство каждого ребенка было счастливым. Мы всегда и во всем готовы помогать юным жителям республики, ведь счастливое детство – это бесценное время, воспоминания о котором остаются с человеком на всю жизнь, - отмечает исполнительный директор компании Александр Гончаров.

- Наш Центр находится далеко от столицы Чувашии, поэтому помощь к нам приходит не так часто. Мы ждали что кто-то откликнется и сделает нашим детям настоящий праздник именно в День защиты детей. Лето, каникулы, дети ждут впечатлений, подарков и ярких дней. Чувашская энергосбытовая компания стала нашим другом, они провели у нас несколько благотворительных акций. За это время многие наши подопечные получили подарки от коллектива компании. Для наших детей эта помощь ценна и ощутима. Они помнят каждый приезд энергетиков, с теплотой вспоминают эти дни, - рассказывает директор Центра Татьяна Цапина.

Как социально ответственная компания РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

СПРАВКА

АО «Чувашская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО «ЧЭСК» являются порядка 14,7 тыс. юридических лиц и 437 тыс. абонентов-физических лиц. Деятельность восьми межрайонных отделений компании охватывает все районы и города республики. С 1 декабря 2012 г. ЧЭСК начала работу в качестве управляющей компании. АО «ЧЭСК» входит в структуру АО «ЭСК РусГидро» (100% ДО ПАО «РусГидро»).

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более 3 млн частных клиентов и свыше 100 тысяч корпоративных.