В День защиты детей в Татарстане пройдет благотворительная акция #Мойбизнеспомогает

На встрече с бизнес-сообществом республики, приуроченной ко Дню российского предпринимательства и организованной министерством экономики Татарстана, объявили о старте благотворительной акции #МойбизнесПомогает.

Акция #МойбизнесПомогает является федеральной инициативой, разработанной в целях создания условий для новых форм взаимодействия и организации сотрудничества инфраструктуры поддержки субъектов МСП, регионального социального ответственного бизнеса, благотворительных фондов, НКО, социального волонтерства, СМИ и местных сообществ.

В рамках акции 1 июня, в День защиты детей, будет запущена серия благотворительных ярмарок с участием детей-предпринимателей. Первое мероприятие состоится в Казани, на бульваре-крыше торгового центра по адресу: улица Павлюхина, 91.

С 15:00 до 19:00 участники на коммерческой основе представят услуги или продукцию собственного производства в формате ярмарки. По результатам продаж, юные предприниматели в добровольном порядке выделят открытый % на поддержку Детского казанского хосписа. Участие в акции примут около 20 юных предпринимателей от 8 до 17 лет.

До 5 июня такие же мероприятия запланированы и в других городах Татарстана: Нижнекамск, Набережные Челны и Альметьевск.