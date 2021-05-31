Владимир Путин дал старт серийному производству в Татарстане автомобилей Aurus Senat

Первые машины с конвейера должны сойти уже в июне. Фото: Алиса ТИТКО

Сегодня, 31 мая, в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабужском районе в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus Senat.

- Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus Senat усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции, - сказал Владимир Путин. - Около 70% поставщиков комплектующих - это наши, российские компании. – Надеюсь, что уже в июне, как и планировалось - будет осуществлена отгрузка. До 2022 года уровень локализации должен быть 80%.

Отметим, что каждая из выпущенных машин этой марки будет индивидуально подстроена к каждому покупателю, в зависимости от его пожеланий. В итоге на заводе хотят довести объем производств до пяти тысяч автомобиле в год.

Напомним, предварительная стоимость одного автомобиля AURUS Senat была обозначена на уровне 22 миллионов рублей.

Для справки, в линейку AURUS также входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал». А специальная версия данного автомобиля используется для перевозки президента России.