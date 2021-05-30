ЛОРа не было, был гинеколог: в Татарстане мать, сыну которой не смогли сразу вытащить батарейку из носа, обвинила врачей в халатности

По данному факту Минздрав Татарстана провел служебную проверку.

Молодая мама из Муслюмовского района - Альсина Сабирова, в соцсетях выложила пост с возмущением в адрес сотрудников ЦРБ Муслюмово. Женщина рассказала, что 24 мая ее четырехлетний сын во время игры засунул себе в нос батарейку. Сами достать ее родители не смогли, и вызвали «скорую».

Мальчика и его маму привезли в ЦРБ Муслюмово. Но там на месте не оказалось ЛОРа - медик находился на выезде. Сделать операцию дежурный врач не мог, со слов Сабировой, это был гинеколог. Ей предложили дождаться ЛОРа, но женщина отказалась. Она сама увезла мальчика в Альметьевск, где ребенка осмотрели специалисты.

Мальчику сделали операцию под наркозом, но только на следующий день - препарат необходимо было применять натощак, вот и пришлось ждать утра. Батарейку диаметром 1 сантиметр извлекли. К этому времени она уже начала окисляться в организме ребенка.

Сабирова обвиняет медиков Муслюмовской ЦРБ в халатности и требует наказать виновных. В Минздраве Татарстана женщине выразили слова сочувствия и начали служебную проверку.

- Выяснилось, что в тот день специалист находился у пациента, как только сообщили о ребенке, он сразу выехал в ЦРБ, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Ребенка осмотрел фельдшер, показаний к экстренному вмешательству не было. Маме предложили дождаться врача, но она сама приняла решение уехать в Альметьевск.

Вины своих сотрудников в произошедшем представители Минздрава Татарстана не обнаружили - они действовали в рамках маршрутизации. Мальчику же сотрудники министерства передают пожелания скорейшего выздоровления.