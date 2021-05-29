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Общество29 мая 2021 14:49

Снятие ограничений по коронавирусу в Татарстане: кафе и ресторанам разрешили работать по ночам

Правда, для этого общепиту придется вакцинировать всех своих сотрудников
Инзиля ШАКИРОВА
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Заведения общепита смогут работать ночью только при вакцинации всех сотрудников от коронавируса.

Заведения общепита смогут работать ночью только при вакцинации всех сотрудников от коронавируса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти республики смягчили ряд ограничений, действующих в регионе в связи с пандемией коронавируса. Теперь на территории мечетей, церквей и храмов можно находится без масок и респираторов. Поездки в санатории и организованные пассажирские перевозки между городами разрешили не согласовывать с Роспотребнадзором.

Кафе и рестораны вновь смогут работать по ночам, но при условии, что все сотрудники будут привиты от коронавируса. Если, конечно, они они не имеют медицинскую справку о том, что вакцинация им противопоказана по состоянию здоровья. При этом регулярно измерять температуру вакцинированным сотрудникам и использовать одноразовые перчатки больше не нужно.

Наличие дезинфицирующих средств в общественных местах остается обязательным. В связи с распространенной практикой использования «самодельных» средств дезинфекции власти внесли уточнение о том, что все средства должны обладать вирулицидным действием, то есть способностью деактивировать, убивать вирусы.

Также, всем жителям Татарстана старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется продолжить работу в дистанционном формате. В противном случае, работодатель должен организовать трансфер для таких сотрудников, чтобы снизить контакты с другими людьми.

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