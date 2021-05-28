«Мы не террористы!»: в Казани первоклассника буквально приравняли к Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе №175

Мальчика заметили около школы №175 в то время, как там произошла стрельба.

В Казани первоклассника обвинили чуть ли не в пособничестве Ильназу Галявиеву, который 11 мая устроил стрельбу в школе №175. Так, в прокуратуру и полицию поступило коллективное заявление от родителей учеников 1 «Е» класса школы №187.

Подписавшиеся под ним просят обратить внимание на семью Тимерхановых. Мол, их сын дерзок, агрессивен, проявляет себя только с отрицательной стороны. А также, внимание, предпочитает играть на компьютере в стрелялки, а также может использовать в виде оружия любой предмет, чтобы угрожать им одноклассникам. Мало того, как утверждается в заявлении, этот мальчик 11 мая 2021 года не пришел на уроки, его вместе с матерью заметили возле школы №175 во время, нападения на нее - ребенок бегал возле сотрудников Росгвардии с палкой в виде автомата.

Исходя из этого, заявители просят обратить внимание на «деструктивную обстановку», которую вокруг сына и всей ситуации создает его мать - Лиана Тимерханова.

- Мы ожидали от той стороны всяких действий и были готовы к ним, - признался «Комсомолке» на условиях анонимности один из отцов учеников 1 «Е» класса. - Мальчик очень шустрый, неспокойный, устраивает драки во время уроков, например, на физкультуре. Вот все и подписали заявление, так он всех достал! Чего хотим? Чтобы проверили эту семью, вдруг там не все в порядке?

К слову, после такого коллективного заявления родительский комитет этого класса занял глухую оборону - никаких комментариев.

«МЫ НЕ ТЕРРОРИСТЫ!»

В свою очередь та самая мать мальчика – Лиана Тимерханова, не стала терпеть такого. Она настроена очень решительно. Написала встречное заявление на тех, кто подписал письмо в отношении ее семьи. Женщина потребовала привлечь к уголовной ответственности за заведомо ложный донос и за клевету.

- В тот день (11 мая, когда произошел расстрел в школе №175 в Казани – Ред.) мы были записаны на прием к врачу, вот и пропустили занятия, - рассказала мать первоклассника «Комсомолке». - Наша детская поликлиника находится недалеко от той школы. Пришли на прием - а медучреждение закрыто! Это потом мне сказали, что в районе был объявлен режим контра-террористической операции, вот и закрыли все учреждения. Мы стояли вместе с другими, я снимала все на видео, вела стрим. Сын бегал рядом со мной. Если бы что-то мы нарушили, нас бы попросили удалиться сотрудники правоохранительных органов, стоявших в оцеплении. Мы не террористы!

По словам женщины, после коллективного заявления ее пригласили в полиции и составили протокол о неисполнении родительских обязанностей, а также написали в нем, что она вместе с сыном в момент стрельбы находилась в школе №175.

«НЕДОБРАЯ СЛАВА»

То самое заявление на ее сына Лиана Тимерханова объясняет местью. Еще до того, как мальчик пошел в школу №187, его мать знали многие. Дело в том, что женщина написала заявление на директора другой школы - №167. В нем Лиана указала, что та требовала взятку за зачисление ее сына в первый класс.

Вот и закрепилась за Лианой в педагогическом сообществе недобрая слава. Сына женщина в итоге отвела в школу №187, но еще до начала учебного года столкнулась с тем, что родительский комитет начал собирать деньги. На воду, на ремонт, на всякие мелочи. Тимерханова предупредила, что такие поборы незаконны, но ее проигнорировали. В итоге после заявления в прокуратуру к дисциплинарной ответственности привлекли 10 сотрудников образовательного учреждения.

- С тех пор на меня и начали писать всякие заявления, жаловались на ребенка, обвиняли в том, что он нарушает дисциплину и мешает проводить занятия, - рассказала «Комсомолке» женщина.

После обращения матери первоклассника в прокуратуру к дисциплинарной ответственности привлекли 10 сотрудников образовательного учреждения. Фото: Из личного архива

Но это последнее заявление она считает уже верхом наглости: ее сына буквально приравняли к Ильназу Галявиеву, который напал на школу №175 и устроил там стрельбу.

ВОПРОС О ПЕРЕВОДЕ РЕБЕНКА НЕ СТОИТ

Тем не менее, как сообщила «Комсомолке» Лиана Тимерханова, она пока не ставит вопрос о переводе своего ребенка в другое образовательное учреждение - мальчику нравится в школе, он дружит с детьми, но искренне не понимает, почему против него ополчились взрослые.

Из-за произошедшего мать ребенка пока не ставит вопрос о его переводе в другую школу. Фото: Из личного архива

В свою очередь в управлении образования Казани рассказали, что про эту конфликтную ситуацию они знают и сейчас решается вопрос о примирении сторон.

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