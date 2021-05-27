В Казани 2 июня в комплексе мечети «Ярдэм» пройдет праздник в честь международного Дня защиты детей

2 июня 10:00 в комплексе мечети «Ярдэм» (ул.Серова, 4а) пройдет праздник в честь международного Дня защиты детей. В мероприятии приглашают принять участие всех желающих.

В программе праздника мастер-классы, детские игры, представления и конкурсы. Отдельное место займет детский Сабантуй со спортивными играми.

Партнерами мероприятия выступили компания «Альвар», Лига TATFIGHT, Федерация СБЕ ММА по Татарстану, детский центр активного отдыха «Арам-зам-зам» и подростковый клуб «Кеды».

Специальный гость праздника – артист Фанис Зиганшин.

Ведущий мероприятия – супер тамада Гамиль Нур.