28 мая в Казани пройдет Ввелозаезд «Наперегонки со счастьем»

С каждым разом велозаезд привлекает все больше участников, искренне любим и ожидаем. В прошлом году из-за пандемии пришлось отказаться от велозаезда, поэтому в этом году ребята и их родители особенно ждут этого события.

- Мама, знаешь почему велозаезд «Наперегонки со счастьем» называется? Потому что там нет проигравших. Там-главное эмоции, а не призовые места, - Камилла, участница велозаезда 2019 года.

Принять участие в велозаезде могут дети с особенностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет. Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке. Затем необходимо в назначенный день и час приехать на своем велосипеде в парк, получить стартовый номер и вперед! Если нет своего велосипеда – не расстраивайтесь- можно будет воспользоваться прокатным специализированным велосипедом в порядке очереди, а вот наличие шлема для велосипедистов обязательно! Велозаезд пройдет по асфальтированной дорожке, а его дистанция в этот раз составит 380 метров. Формат - гонка с раздельным стартом.

Стоит отметить, что для участников велозаезда, а это дети с серьезными диагнозами, которым с трудом дается координация движений, прохождение даже небольшой трассы – это огромное преодоление себя. А еще это прекрасный повод выйти за пределы четырех стен, пообщаться, прокатиться с ветерком и ощутить поддержку болельщиков. А родители счастливы, видя улыбки на лицах своих детей.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

- Благотворительный фонд «Альпари»;

- Благотворительный фонд «Сила в детях»;

- Администрация Советского района г.Казани.

ПАРТНЕРЫ:

- Благотворительный фонд «Лига добрых людей»;

- МБУ «Дирекция парков и скверов города Казани»;

- ГК «Экология Поволжья»;

- Благотворительный фонд «Пища жизни»;

- Казанское велосообщество «НЕГОНКИ»;

- АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

При поддержке:

- Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

- Татарстанского регионального отделения «Специальная Олимпиада России»;

- ГБУ БДД.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:

Кто: возраст детей-участников заезда от 3 до 18 лет

Когда: 28 мая 2021 года

Где: Горкинско-Ометьевский лес, г. Казань

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

9:30-10:00 регистрация участников, выдача стартовых номеров

10:00-11:00 велозаезд и развлекательная программа

11:00-11:30 награждение всех участников (предусмотрена специальная номинация за лучшую группу поддержки), полевая кухня.

Фотоотчет от том, как прошел велозаезд в 2019 году, вы можете посмотреть на официальной странице БФ «Альпари» в «ВКонтакте».