Партия «Новые люди» ставит на региональных лидеров

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Это лидеры общественного мнения, которые уже привлекли внимание властей к региональным проблемам. Значит – знают, как эффективно развивать свою землю.

Регионы Российской Федерации получат больше полномочий. По словам руководителя партии «Новые люди» Алексея Нечаева, перед россиянами стоит главная задача – обустроить страну для жизни.

- Мы создадим условия для роста доходов и благосостояния людей в своих регионах, а не только в столице, – подчеркнул Алексей Нечаев.

Все больше региональных лидеров присоединяются к Новым людям. Так, народный мэр Якутска Сардана Авксентьева баллотируется в Государственную думу от партии «Новые люди». Алексей Нечаев сообщил, что Сардана Авксентьева станет его советником по работе с регионами.

Алексей Нечаев следил за работой Сарданы Авксентьевой на посту мэра Якутска.

- Она стала первым региональным лидером, который начал общаться с людьми напрямую через Instagram. Ее примеру следуют многие чиновники. Она задает тренд в политике. Я рад, что Сардана стала частью нашей команды. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление, – подчеркнул Алексей Нечаев.

Руководитель Новых людей также добавил, что сейчас мало внимания уделяется дальнейшему развитию регионов.

- Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства: собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Регионам нужно дать больше свободы, чтобы они могли успешно развиваться, – добавил Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» объединяет региональных лидеров. Они поддерживают и разделяют политику Новых людей. Так, на выборы в Госдуму вместе с партией «Новые люди» идет известный московский блогер Рамис Япаров, бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, радиоведущий из Екатеринбурга Ярослав Бородин и другие уважаемые представители своих регионов.

В Республике Татарстан кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди» стала известный семейный блогер Гульназ Гиззатуллина. Новые люди разделяют позицию Гульназ по поддержке семьи и материнства.

- Для меня Новые люди – это надежда. Хочу изменить жизнь в лучшую сторону. Я уже объединила молодых мам, которые помогают друг другу. Вместе мы растим детей, решаем проблемы, поддерживаем тех, кто попал в трудную ситуацию. Этот опыт необходим для республики и страны, – отметила Гульназ Гиззатуллина.

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной думы России. С партией «Новые люди» на выборы идут только те региональные лидеры, кто уже что-то делает, а не просто обещает.