«Убойный футбол» по-русски и настоящая борьба: ТНТ готовит премьеру сериала «Ле.Ген.Да»

Фото: ТНТ

Накануне лета, 31 мая, на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Ле.Ген.Да» — проекта о самовлюбленном бойце ММА Леониде Давыдове, который вынужден вернутся из Москвы в родной Чехов. Он хотел в UFC, а оказался в старом спортзале своего детства. Легенда должен восстановить его, а еще воспитать свою команду. Тренироваться к нему, правда, приходят люди далеко не спортивные, но полные энтузиазма.

Главным референсом к «Ле.Ген.Де», кажется, послужил «Убойный футбол» Стивена Чоу или та же первая «Кунг-Фу Панда», если бы таких, как По, у мастера Шифу было пятеро. Словом, сюжет не нов, но перенесен в российскую провинцию, что безусловно делает его любопытным. В Чехове — полном бездомных собак, разнорабочих-мигрантов, хрущевок, недовольных жизнью жителей и безразличия администрации — опасно гулять по ночам в одиночестве и многие дела до сих пор решаются силой. Потому местным нужна Легенда, а Легенде — местные. Он сделает подопечных не столько бойцами, сколько смелыми людьми, победителями по жизни. Такого в зарубежных фильмах со схожим сюжетом не было.

Фото: ТНТ

Из того, что вызывает вопросы: примитивный юмор героев, акценты оператора на частях женских тел и демонстрация неспособности женщин постоять за себя. Смущает и исполнитель главной роли Роман Курцын, который может стать современным Вином Дизелем — скорее мускулистым человеком-аттракционом, способным ломать стены, чем актером, проживающим роль. Леонид в его исполнении то и дело проговаривает все, что следовало бы показать.

Так или иначе, «Ле.Ген.Да» - интересный сериал, чтобы закончить сложный рабочий день, развалившись на диване или с кружкой чая на кухне. Увидеть, как Леонид вернется в родной город и начнет делиться премудростями смешанных боевых искусств с населением, можно с понедельника, 31 мая, в 20:00 на телеканале ТНТ.