Бастрыкин заявил - охраны в школе №175 в Казани, где произошла стрельба, не было из-за того, что родители не хотели платить

Он прокомментировал трагедию во время работы военно-научной конференции, которая проходит в Москве. Фото: СК России

В Москве во время работы военно-научной конференции председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал стрельбу в казанской школе №175, которая произошла 11 мая 2021 года.

По его словам, трагедия произошла, потому что в образовательном учреждении не было охраны, хотя на это имелся договор.

Также Бастрыкин рассказал о своем разговоре с директором школы №175. Так, на его вопрос о том почему не было охраны, она ответила, что родители были против, но при этом так и не смогла ответить почему. Тем не менее, как завил председатель Следственного комитета России, он знает почему – родители не хотели платить за охрану.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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