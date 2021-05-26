Фонд «Ярдэм» наградил победителей литературного конкурса «Жинү жыры» – «Песня Победы»

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

В музее Габдуллы Тукая города Казани прошла церемония награждения победителей городского литературного конкурса на татарском языке «Жинү жыры» – «Песня Победы» в честь 76-летия Победы.

Церемонию награждения открыла председатель оргкомитета, депутат Казанской городской Думы, вице-президент фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова. Она отметила, что в литературном конкурсе приняли участие около 200 учеников Казани. Малика Гельмутдинова поблагодарила всех участников и руководителей.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Участники конкурса написали стихи, рассказы, статьи, даже пьесы и сняли документальные фильмы. Из них 60 получили ценные подарки и дипломы. Обладателями Гран-при конкурса стали ученики школы №169 Советского района Казани. Ученики 7 класса школы под руководством педагога Валентина Михайлова сняли документально-художественный фильм, посвященный Победе.

Литературный конкурс среди школьников Казани на татарском языке «Жинү жыры» – «Песня Победы» проводился в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи, популяризации татарского языка среди молодежи и духовно-нравственного, гражданско-патриотического и художественного воспитания молодежи. Конкурс был организован в рамках мероприятий Исполнительного комитета Казани, посвященных Году родных языков и народного единства.

Председатель жюри, профессор КФУ Хатип Миннегулов высоко оценил значимость конкурса, отметив его роль в развитии татарского языка среди казанских школьников.

- Очень надеюсь, что участники конкурса в будущем станут писателями, поэтами и журналистами. Такие конкурсы способствуют развитию нашей словесности среди подрастающего поколения, - отметил профессор Хатип Миннегулов.

Генеральным партнером конкурса выступил директор компании «Альвар» Рушан Мингазов. Конкурс «Жинү жыры» – «Песня Победы» станет ежегодным.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»