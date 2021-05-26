День защиты детей 2021 в Казанском Кремле: программа мероприятий

Среди прочего всем детям предложат порисовать на асфальте, бумаге, холсте и даже гигантском свитке. Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящий вторник, 1 июня, столица Татарстана присоединится к празднованию Дня защиты детей. Одной из точек притяжения станет центр города.

День защиты детей 2021 в Казанском Кремле – «Комсомолка» публикуют программу мероприятий, которые будут ждать ребят 1 июня.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

В первый день лета с 10.00 начнется фестиваль «Мы любим Кремль!». Так, на входе у Спасской башни гостей будут встречать сказочные персонажи. По всей территории Кремля для детей организуют научно-познавательные, развлекательные, интерактивные и тематические площадки с конкурсами, играми, викторинами, а также мастер-классами, которые будут доступны до 15.00.

Речь идет о детском литературном дворике, мастерской юных талантов, научном шоу от лаборатории «Естественно, Наука!», зеленой планете и сквере искусств. В этот день ребятам предложат также порисовать на асфальте, бумаге, холсте и даже гигантском Свитке дружбы. Последний растянут по главной улице Казанского Кремля прямо до Благовещенского собора.

В свою очередь представители ГИБДД Казани предложат детям проверить свои знания правил дорожного движения и навыки вождения велосипеда в Школе дорожной безопасности «Проведи каникулы с пользой». Также со своей программой «Я выбираю жизнь!» выступит объединение «SаMоSтоятельные дети».

Кроме того, в День защиты детей ребята смогут принять участие в интеллектуальных играх и флешмобе, познакомиться с основами робототехники и принять участие в запуске различных моделей. А театр кукол «Экият» специально для гостей праздника покажет спектакль «Мактанчык этэч».

В Пушечном дворе Казанского Кремля пройдет I республиканский фестиваль традиционных игр народов Татарстана «Уен-фест». Здесь же выступят детские творческие коллективы из разных городов и районов республики.

Помимо всего этого, в Кремле состоится праздничный концерт «Мы любим Кремль!».

ПОДАРКИ

День защиты детей 2021 в Казанском Кремле – это не только игры, конкурсы и концерт, но и подарки.

Так, особенным гостям торжества – родившимся 1 июня 2020 года, в рамках акции «Первый день рождения в Кремле» этим малышам получат специальные презенты.