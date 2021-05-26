Лунное затмение 26 мая 2021 года: что будет видно в Татарстане

Сегодня можно будет наблюдать сразу три астрономических явления – полное лунное затмение, суперлуние и прохождение Луной перигея Фото: Тимур ХАНОВ

Сегодня, 26 мая, на территории России можно будет наблюдать сразу три астрономических явления – полное лунное затмение, суперлуние и прохождение Луной перигея – ближайшей к Земле точки орбиты.

Лунное затмение произойдет днем – оно продлится 14 минут и 30 секунд. Так что в Татарстане увидеть его будет невозможно - Луна в республике взойдет на орбиту только вечером. Зато наблюдать затмение смогут жители Хабаровского и Приморского краев, полуострова Камчатка, Чукотка и ближайших к ним регионов.

Зато татарстанцы смогут увидеть суперлуние – это момент, когда Луна приблизится к Земле на расстояние около 362 тысяч километров. Такое происходит только один раз в 12 лет и в этом году явление совпадет с полнолунием.

Как рассказал "Комсомолке" профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов КФУ, директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев, суперлуние – это придуманный сленг, на самом деле, такого понятия в профессиональной астрономии не существует, и явление это не совсем редкое.

– Так называемое суперлуние означает то, что Луна движется по орбите, которая является эллиптической вокруг нашей планеты. Раз орбита эллиптическая, и Земля находится в одном из фокусов этой орбиты, то у орбиты есть наиболее приближенная и наиболее удаленная для планеты точка. Сегодня Луна приблизится к перигею, то есть к самой ближайшей точке для планеты, поэтому визуально станет больше. Сейчас спутник также находится в фазе полнолуния, которую в народе называют суперлунием. Считается, что совпадение сразу трех факторов, то есть затмения, полнолуния и приближения к перигею – редкое событие, но это не совсем так. В течение года эти явления наблюдаются много раз, - отметил профессор.

По его данным, 26 мая над Татарстаном Луна взойдет около девяти часов вечера. Правда, невооруженным глазом заметить ее "увеличение" будет практически невозможно. Тем не менее будет явно видно, как спутник Земли на время обретет необычный цвет. Так, например, жители Центральных регионов увидят Луну в более красных или желтых оттенках. Точно предсказать цвет невозможно.