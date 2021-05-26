Общественник из Чувашии выдвинется на выборы в Государственную думу от партии «Новые люди»

Роман Каляев.

В статусе депутата государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва он достиг серьезных результатов:

«Экономика нашей республики требует нового подхода. Да и не только нашей. Три года тому назад мы с коллегами глубоко озадачились вопросами фундаментальных изменений. Итогом работы стал ряд предложений. Их воплощение улучшит одновременно экономическую и социальную сферы. Это программа применима не только в Чувашии. Сейчас наша цель реализовать задуманное, поэтому мы идем в Государственную Думу. Партия «Новые люди» придерживается стратегии о том, что пора вкладывать в Россию, а не только в Москву. Я разделяю эту точку зрения. Поэтому присоединяюсь к числу сторонников партии».

Жителям Чебоксар Роман Каляев знаком давно. Свою карьеру он начинал в общественных организациях. Сначала заместителем председателя студенческого совета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Затем возглавил «Союз студентов и молодежи Чувашской Республики «Новые перспективы». Руководил общественной приемной Фонда «Центр социальных программ Павла Семенова». Люди привыкли обращаться к нему за помощью в сложных ситуациях. В свою очередь будущий парламентарий учился эффективно разрешать любые ситуации. Выстраивать диалог между людьми и властью.

Роман не побоялся в роли депутата заняться самими «острыми» вопросами: ЖКХ, строительство, местное самоуправление: «Комфортная жизнь в регионе реальна. И люди могут на это влиять»

Такие представители регионов, как Роман Каляев, способны качественно изменить ситуацию. Их появление в Государственной Думе расширит политическую дискуссию.