Татарстан девятый год сохраняет 3 место, завоевав рекордное количество призовых мест, на Всероссийской олимпиаде школьников-2021

Ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников, которая проводится по 24 предметам, участие принимают более 6 миллионов учеников со всей страны. Олимпиада проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. На школьном уровне могут соревноваться все желающие, начиная с 5 класса, а испытания по русскому, английскому языкам и математике и вовсе стартуют с четвертого. Муниципальный этап рассчитан на учащихся 7-11 классов, а в региональном и заключительном могут участвовать девяти- и одиннадцатиклассники.

На каждом олимпиадном этапе надо стараться набрать максимальное количество баллов, чтобы перейти на следующий уровень и добраться таким образом до финала. Ведь на кону – бонусы при поступлении в вузы! От дополнительных баллов за ЕГЭ до зачисления без экзаменов в профильное учебное заведение.

- Школьный, муниципальный и региональные этапы проводятся на территории республики, - объясняет внутреннюю механику соревнований директор Республиканского олимпиадного центра Министерства науки и образования Татарстана Гульнара Исламова. – Для участия же в финальных состязаниях ребята разъезжаются по городам, которые организуют у себя проведение испытаний по конкретным предметам.

Например, Казань в этом году приняла Олимпиаду по предмету искусство – мировая художественная культура. Состязания, на которые съехались 231 школьник из 57 регионов, проводились на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма с 21 по 28 апреля. Олимпиадников страны принимали 15 регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, где были организованы испытания по нескольким предметам. От Татарстана в финальном этапе приняли участие 400 человек, прошедшие первые три отборочных тура.

- Это наши самые-самые сильные ребята, - говорит Исламова.

В список олимпиадных предметов, кроме привычной математики, физики, литературы, русского языка входит, например, китайский язык. Причем в этом году татарстанские ученики взяли три призовых места по этой экзотической для нашего региона дисциплине!

В копилке школьников из Татарстана 4 призовых места по экономике и шесть – по обществознанию. Физика и литература – по 7 в каждой дисциплине. История и химия – по девять. Информатика – 12, математика – 13, экология – 18 призовых мест. Хорошие результаты показали ребята в испытаниях на знание основ безопасности жизнедеятельности: в дисциплине ОБЖ они взяли 19 призов, такое же количество мест завоевали по праву и искусству.

Самое большое количество побед – 27, татарстанцы одержали в дисциплине «физическая культура».

- Подтверждаем статус спортивной республики, - улыбается Гульнара Исламова.

Всего на Олимпиаде–2021 призовые места завоевали 211 ребят. И это рекорд для Татарстана. Для сравнения: в 2019 году их было 148. Опережают республику лишь Москва и Санкт-Петербург. А вот Московская область идет в рейтинге после Татарстана: школьники оттуда получили 183 призовых места. Далеко позади остались Удмуртия – 62 места и Челябинская область – 58.

В республике к победам на Всероссийской олимпиаде ребят начинают готовить уже с начальной школы.

Оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» - структурное подразделение Республиканского олимпиадного центра, уже с середины сентября и в течение года проводит учебно-тренировочные сборы для школьников. Сюда со всех районов республики приезжают ребята, с которыми занимаются преподаватели ведущих республиканских и федеральных вузов.

- Конечно, столь высокие результаты не случайны, - уверена директор Республиканского олимпиадного центра. – Мы ведем системную и кропотливую работу, чтобы достигать таких высоких результатов.