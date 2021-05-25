В Ульяновске на Волге около парка «Прибрежный» утонул 10-летний мальчик: возбуждено уголовное дело

Скорее всего, фигурантами уголовного дела станут родители погибшего ребенка, которые отпустили его одного на реку или не уследили за ним. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия в Заволжском районе Ульяновска около парка «Прибрежный» произошла 23 мая. Тогда, согласно официальным данным и заявлениям, 10-летний мальчик без сопровождения взрослых решил искупаться в Волге. Выбрал он для этого несанкционированное место. Через некоторое время ребенок начал тонуть. Произошло это около лодочной станции «Фарватер». Говорилось, что из воды его вытащил очевидец. Но мальчик скончался еще до приезда скорой.

Теперь, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, по факту гибели ребенка следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» часть 1. Согласно которой виновному грозят исправительные или принудительные работы на срок до двух лет или ограничение, или лишение свободы на такой же срок.

- Как полагает следствие, смерть мальчику по неосторожности причинило неустановленное лицо, кратко добавил источник.

Под неустановленным лицом тут может подразумеваться один из родителей ребенка. Возможно, следователи усматривают их вину в том, что они отпустили сына одного на реку или не уследили за ним, в результате чего ребенок и погиб.

Отметим, что в момент гибели ребенка, его отец и мать находились у себя в квартире и занимались домашними делами. К слову, эта семья по месту жительства характеризуется удовлетворительно, но стоит на профилактическом учете.