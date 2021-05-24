Социальный проект Яндекса «Помощь рядом» заработал в Казани

ПРОХОДИТЬ РЕАБИЛИТАЦИЮ СТАЛО ПРОЩЕ

Социальный проект «Помощь рядом», который в прошлом году запустил Яндекс, добрался до Казани. Теперь в столице Татарстана подопечные восьми благотворительных фондов могут бесплатно пользоваться такси: ездить в больницу, на реабилитацию, учебу и по другим делам. Помощь водители оказывают как детям, так и взрослым, которым тяжело самостоятельно передвигаться по городу.

- Наш фонд опекает детей, оказавшихся в трудной ситуации. Многие из них нуждаются в реабилитации. Чтобы занятия принесли результат, важно посещать их регулярно, - говорит глава благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилязева. - Бесплатное такси позволяет не беспокоиться о том, как добраться до реабилитационного центра и обратно. Проект «Помощь рядом» не просто помогает нам с транспортом, но и повышает качество жизни наших подопечных и их семей.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС

Водители, которые перевозят подопечных фондов, перед тем как приступить к этой работе, прошли специальное обучение.

Поездки оплачиваются за счет средств Яндекса и пожертвований пользователей сервиса. Поддержать проект может каждый. Если хотите помочь , можно включить округление поездок в приложении Яндекс Go. После каждой поездки в такси стоимость проезда будет автоматически округляться до числа, кратного десяти. К примеру, поездка в такси вам обошлась в 235 рублей, после округления с карты будут списаны 240 рублей. Пассажиры, присоединившиеся к соцпроекту, говорят, что такой вид благотворительности многие из них даже не замечают, суммы дополнительных списаний в размере 3, 5, 9 минимальные и не затрагивают семейный бюджет.

- Отчисляя небольшую сумму с каждой поездки, пользователи Яндекс Go дарят свободу передвижения маломобильным людям в разных городах страны, за что мы чрезмерно благодарны, - отмечает руководитель проекта «Помощь рядом» Ольга Никитушкина. - Что касается Яндекса, то сервис каждый месяц переводит в фонд пять миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Какие благотворительные фонды участвуют в социальном проекте:

- «Детская следж-хоккейная лига»

- «Спина бифида»

- «Галчонок»

- «Движение вверх»

«ОРБИ»

-«Хрупкие люди»

- «Альпари»

- «Подарок Ангелу»

СПРАВКА «КП»

«Помощь рядом» стал постоянной социальной программой Яндекса в октябре 2020 года. Сейчас проект действует в 16 городах России, в нем участвуют больше 70 тысяч водителей. За последние полгода было совершено более 37 тысяч бесплатных поездок.