Стало известно, какая погода ожидает Татарстан на этой неделе

Помимо осадков, ожидается и усиление ветра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и грозы в Татарстане будут идти с определенными перерывами. Так, по прогнозу регионального Гидрометцентра, во вторник, 25 мая, на территории республике сохранится существующая сейчас погода. Под влиянием волнового атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди и грозы, локально возможен град. Разве, что ветер усилится – в порывах до 20 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах от +18 до +23 градусов, на востоке Татарстана до +28.

В среду, 26 мая, если дождь и будет идти то только в восточных районах республики, да и то ночью. Днем же из-за влияния гребня северного антициклона существенных осадков не ожидается. Днем все так же - от +18 до +23.

В четверг и пятницу (27 и 28 мая) в Татарстане из-за поля повышенного атмосферного давления также существенных осадков не предвидится. При этом немного потеплеет – днем от +19 до +26 градусов.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 29 мая, осадки вернуться в регион. Так, при прохождении атмосферного фронта местами пройдет кратковременные дождь и возможна гроза. Температура воздуха продолжит подниматься – днем от +22 до +27 градусов.