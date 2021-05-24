В Иннополисе появились зеленая аллея и скамейки на солнечных батареях

В минувшую субботу в Иннополисе появилась аллея и новая зона для работы и отдыха. Инициаторами акции выступили Российская инновационная топливно-энергетическая компания (ООО «РИТЭК», входит в Группу «ЛУКОЙЛ») и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». Нефтяники высадили 70 саженцев сосны и 40 кустов спиреи.

ОДОБРИЛА САМА ПРИРОДА

На протяжении всей недели в Татарстане господствовала жара - столбики термометров показывали непривычно высокую для этого времени года температуру. Однако уже в пятницу вечером погода в регионе изменилась: подули ветра и наконец прошли дожди. Утро субботы для Иннополиса оказалось также пасмурным и влажным. Однако в назначенный час словно сама природа решила создать все нужные условия активистам, предоставив окошко в череде дождей.

- Погода благоволит нам, и все располагает заняться высадкой, - отметил мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

Он поблагодарил нефтяников за столь значимую для растущего города инициативу. По словам градоначальника, Иннополис из-за своего местоположения постоянно сталкивается с разными проблемами - зимой засыпает снегом, а осенью и весной дуют сильнейшие ветра.

- Высадка сосен сейчас позволит создать уютные условия через три-четыре года, - подчеркнул мэр. - Очень хорошо, что Компания, которая занимается добычей полезных ископаемых, уделяет такое большое внимание экологической составляющей. Считаю, что Иннополис - правильное место для реализации такой инициативы.

Рядом с молодой и вечнозеленой аллеей для удобства жителей города ЛУКОЙЛ установил скамейки на солнечных батареях. Теперь все желающие смогут зарядить свои гаджеты во время прогулки на свежем воздухе.

- Мы обратили внимание, что Иннополис активно развивается, создает современную инфраструктуру. Поэтому пришла идея дополнить экологический проект установкой специальных скамеек, которые оснащены альтернативными источниками энергии - солнечными батареями. Это наш вклад в благоустройство города, - рассказал генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У НАС, А ПОДАРКИ - ВАМ

Все подарки Иннополису нефтяники сделали к своему же празднику - 30-летию Компании. Закладки юбилейных аллей за последнюю неделю прошли еще в двух других городах. Прогулочная зона украсила Центральную набережную в Волгограде и Струковский сад в Самаре.

- Для компании «ЛУКОЙЛ» крайне важно социально развивать регионы присутствия, заботиться об экологии. Озеленение территорий и сохранение природы приобрели сегодня особый смысл, - подчеркнул генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

В Татарстане, например, этот тренд активно поддерживают сами жители, волонтеры.

- Мы высаживаем новую аллею и отмечаем, что волонтерское движение в республике очень развито, что свидетельствует о высоком уровне развития гражданского общества, - отметил Игорь Бекетов.

В акции ЛУКОЙЛа приняли участие не только сотрудники Компании, но и местные жители, а также студенты казанских вузов. Для некоторых из них посаженное дерево оказалось первым в жизни. Это даже стало поводом для шуток - осталось теперь только сына вырастить и дом построить.

- Мы решили проявить инициативу и показать, что студенчеству тоже не безразлична экология. Для нас это важный момент, - поделился эмоциями руководитель регионального отделения движения Российских студенческих отрядов Шамиль Якупов. - Спасибо большое ЛУКОЙЛу и Иннополису. Здесь очень классно, ребятам нравится.

Вклад ООО «РИТЭК» во всестороннее развитие общества подчеркнул первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрат Шигапов.

- С 2010 года реализуется Конкурс по поддержке социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». За 11 лет рассмотрено более 7 тысяч заявок, более 1,5 тысячи инициатив поддержано. В 2019 году за столь плодотворный труд РИТЭК был удостоен, в частности, награды «Эколидер», что является довольно значимым событием, - добавил он.

По словам первого замминистра, существенную поддержку предприятие оказывает в реализации национального проекта «Экология», федерального проекта «Оздоровление Волги», зарыблении водоемов и очищении Нижнекамского водохранилища.

ВКЛАД ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

По словам Игоря Бекетова, на протяжении всей своей истории Компания уделяла огромное внимание вопросам экологии, социальной и благотворительной деятельности:

«Вопросы экологии были и остаются для нас приоритетными, и уже на протяжении многих лет фонд вместе с РИТЭКом активно участвует в реализации множества благотворительных проектов. Мы поддерживаем детские дома и интернаты, приобретаем инвалидные коляски для детей с нарушениями опорно-двигательной системы и многое другое».

Как дополнил генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев, системная работа в Татарстане ведется благодаря прочному партнерству с руководством и правительством республики.

В целом, уверены в Компании, проводимые акции позволят не просто внести свой вклад в сохранение природы, но и помогут воспитать бережное отношение общества к окружающей среде.

Фотографии предоставлены Максимом Каримовым