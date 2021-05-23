Все вместе на равных: в КЦ «Московский» прошел гала-концерт фестиваля «На равных»

Фото: Лейла Ибрагимова

22 мая в зале Культурного Центра «Московский» состоялся гала-концерт в рамках ежегодного конкурсного фестивального проекта «На равных». Организатором которого является благотворительный фонд «ВСЕ ВМЕСТЕ» в лице директора Иванцовой Венеры Фердинандовны. Фонд оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и сиротам.

Ежегодный конкурсный фестивальный проект «На равных» был создан для адаптации детей с ОВЗ в социуме, а также для раскрытия и развития их творческого потенциала наравне со всеми.

Фото: Лейла Ибрагимова

География фестиваля впечатляет – в этом году участие в нем приняли дети из Санкт-Петербурга, Москвы, Серпухова, Оренбурга, Самары, Казани и других городов.

Конкурс традиционно проводился по следующим направлениям: художественное слово; инструментальное исполнительство; вокал (народный, академический, эстрадный, авторское исполнительство) и танцевальное искусство.

Фото: Лейла Ибрагимова

Открывался гала-концерт зажигательным показом «Здравствуй Лето!» от Солнечного Театра Моды нашего города для детей с Синдромом Дауна, а также их братьев и сестер.

Юные артисты на сцене во время гала-концерта сумели завоевать сердца членов жюри и всех зрителей своими запоминающимися образами. А энергичные музыкальные и танцевальные номера заряжали атмосферой праздника от начала мероприятия и до самого конца.

В финале все дети получили сладкие и полезные подарки. Все были счастливы быть вместе!