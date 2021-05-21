26 мая фонд «День добрых дел» приглашает детей на бесплатный мастер-класс по изготовлению свеч из вощины

В рамках проекта «Мастерская добрых дел», фонд совместно с партнерами постоянно организует различные мастер-классы, юридические консультации, собирает клубы по интересам, проводит развивающие лекции и развлекательные занятия для подопечных разного возраста. Цель проекта - создавать возможности для личного и профессионального развития, расширения мышления каждого человека.

В следующую среду, «День добрых дел» вместе с Юлией Ходжаевой, основателем детского центра развития «Юла», организует творческий мастер-класс для детей. Участники сделают ароматные свечи из натуральной вощины. Такие занятия помогают развивать образное мышление и фантазию, мелкую моторику рук ребенка. Сделанные своими руками свечи дети смогут унести домой или подарить близким.

Помимо непосредственных участников мероприятий, мастерская фонда стала также местом притяжения для людей, которые хотят помочь другим своими знаниями и навыками. История знакомства фонда с Юлией Ходжаевой - такая же. Она сказала, что хочет сделать что-то доброе и полезное, поделиться своими умениями, и предложила провести мастер-класс. Несколько занятий в мастерской и на OpenSpaceMarket, организация сбора вещей вместе со своими учениками для склада «Хорошие руки» - так, как и у многих друзей фонда, добрые дела стали для нее хорошей привычкой. Поэтому всех, кто хочет сделать мир немного лучше, фонд приглашает к сотрудничеству: делать добрые и полезные дела, особенно когда мы вместе - это очень просто.

Мастер-класс по изготовлению свеч состоится 26 мая, в среду, с 11.00 до 12.00 по адресу: ул. Калинина, 3. Приглашаем детей от 6 до 12 лет. Участие бесплатное, обязательна запись по тел. 8 (843) 236-65-61, количество мест ограничено.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День Добрых Дел», телефон: 8 (843) 236-65-61.