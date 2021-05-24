Изменим жизнь с понедельника? В чем секрет успеха

В копилке каждого из нас множество «с понедельника начну». А сколько из них завершилось успехом? Совместно с Tele2 мы собрали истории «начинаний» известных казанских блогеров и узнали, как сделать понедельник самым продуктивным днем недели.

«УПОРНО ДАВАЛА СЕБЕ ОБЕЩАНИЕ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, НО НИКОГДА НЕ НАЧИНАЛА»

Фото: @harisovakamilya

Камиля Харисова, ведущая, Miss Kazan 2017, блогер, @harisovakamilya: «Был опыт, когда упорно давала себе обещания делать что-то с понедельника, но никогда не начинала в назначенный день. Потому что не очень сильно этого хотела. Когда готовилась к конкурсу «Мисс Татарстан», планировала похудеть. Давала себе обещания, что вот на следующей неделе в понедельник точно начну. И так на протяжении целого месяца. В итоге так ничего и не случилось. Пошла в зал, когда откладывать дальше стало нельзя. Сама себе создала дополнительные сложности, они и стали мотивацией. Начала работать в максимально интенсивном режиме, и все получилось. На конкурсе я получила титул самой красивой девушки Казани и стала вице-мисс Татарстана. Но могла бы идти к успеху более плавно. Теперь в правило понедельника уже не особо верю. Если что-то хочу и четко осознаю это, то иду и делаю.

Сейчас мир очень динамичный, все очень быстро меняется. Ему нужно соответствовать и делать все максимально быстро. Ведь механика таких обещаний такова, что если человек не готов начать делать сейчас, ну максимум завтра, это означает, что он не очень-то и хочет чего-то добиться. И это нормально. Не нужно себя обманывать».

«Я ОТВЕТИЛ - ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ. И ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ЗАРАБОТАЛ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ «КАЧАЛ» ВСЮ КАЗАНЬ»

Фото: @boltliferu

Булат Закиров, предприниматель, блогер, @boltliferu:

«Если решил, что тебе это нужно, то не надо ждать понедельников или более подходящего времени. Нужно начинать сейчас или никогда.

Иногда хорошие идеи приходили ко мне утром, и, кстати, в понедельник. Вот лежал и думал: а почему нет SUP-бордов в Казани?

Закупил и привез их в Казань. Сначала в этот проект никто не верил, а сейчас мы самый крупный прокат и магазин SUP-бордов. Шаурму вообще просто так открыл. Кто-то спросил: «А почему шаурму не откроешь?» Я ответил: «Почему бы и нет». Все, через два месяца заработал проект, который «качал» всю Казань.

«Я ПЕРЕСТАЛ ПЛАНИРОВАТЬ, НО ЕСТЬ ЗАПРОС НА СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДЕЛ»

Фото: @azat_nazmutdinov_

Азат Назмутдинов, предприниматель, блогер, @azat_nazmutdinov_:

«Еще в школе мне хотелось навести порядок в своей жизни, все расставить по полочкам. Вот с понедельника начну вести дневник, делать домашку, накануне собирать портфель. Но часто не получалось, поэтому постоянно в школе злился, пытался начинать все сначала.

Однако со временем понял, что так не работает, и перестал планировать.

Например, если решил что-то купить, то пошел и купил. Захотел получить новые знания, незамедлительно нашел нужную информацию и тут же пошел учиться. Я перешел в режим «сегодня и сейчас», и это касается всего.

Считаю, что понедельника ждут люди, которые либо боятся начать что-то делать, либо намеренно хотят упорядочить процесс. Также важно понимать, твоя ли это задача. Если будешь долго настраивать себя на процесс, но конечный результат относительно потраченного не сопоставим, тогда стоит задуматься - может, лучше энергию в другое русло влить.

Сейчас абсолютно везде - на работе, в жизни, в семье и с друзьями - я окружаю себя более рациональными, системными людьми, которые вносят порядок в мои дела и создают структуру. Если есть задачи, от которых ты не можешь отойти, тогда надо внедрить их в свою жизнь, найти аргументы, почему нужно с ними справиться. Иначе эффективности не будет».

И ведь действительно, иногда для достижения любых целей, будь это масштабные планы или стремление к несущественным изменениям в жизни, необходима дополнительная энергия и поддержка со стороны. Чтобы подбодрить своих клиентов, оператор мобильной связи Tele2 вновь запустил акцию «Понедельник Tele2». Неожиданные бонусы помогут сделать начало недели более приятным, а мечты, идеи и планы – более доступными. Так, в начале недели абоненты могут подключиться к изучению английского бесплатно, это отличный стимул исполнить вечное обещание и “подтянуть” язык. Также с понедельника можно будет со скидкой обновить гардероб или вместо автобуса приехать на работу на такси. Приятнее начало недели сделают бесплатные мороженое и бодрящий кофе в “Макдоналдс”. Для тех, кто подумывает о развлечениях, в списке бонусов подарочные билеты в кино и особые условия в онлайн-кинотеатр. Праздничный сет включает в себя десять предложений, каждый понедельник можно активировать три из них. Акция продлится до 21 июня, а ознакомиться с ее подробностями можно на сайте.