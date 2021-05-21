Молодость все прощает? На ТНТ стартует второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

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Во втором сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!», действие которого происходит уже в 1994 году, герои продолжат влюбляться, всеми возможными путями зарабатывать деньги, ввязываться в авантюры и взрослеть. Им предстоит выяснить, что считать изменой, как жить с пропившим даже телевизор отцом, почему заканчивается любовь и что важнее – быть собой или быть удобным для общества? Ребята будут мечтать о собственном домике у моря, но в реальности спасаться от афганцев, которым вновь случайно перешли дорогу. Ну а что? Молодость ведь все прощает.

Первая любовь в 1994 году сопровождается теми же страхами, что и в 2021. Пережить развод родителей одинаково сложно вне зависимости от того, какой за окном год. Дружба была важна и будет важна всегда. Мы и наши родители в разное время задавались одними и теми же вопросами. Это же ждет наших детей. Люди часто забывают об этом, ссорясь с близкими. О вечных проблемах напоминает сериал ТНТ «Мир! Дружба! Жвачка».

Новые серии не только ответят на оставленные прошлым сезоном вопросы, но и зададут новые. А еще вновь окунут зрителей в душевное и теплое настроение лета, безграничных мечтаний, приключений и, конечно, молодости. Ведь когда ты юн, ты чувствуешь многое впервые и всегда так остро, так живо, что кажется вот оно – самое важное. Именно так Саня, Вова, Илюха и Женя с самого начала сериала постигают взрослый мир, спотыкаясь и радуясь, ссорясь и мирясь, уходя из дома и находя его в старом гараже с друзьями.

Зрители также больше узнают об Алике, который пропал без вести в первом сезоне и был объявлен мертвым. Ветерану войны вновь предстоит побороть себя и свои страхи.

«Мир! Дружба! Жвачка!» - проект одновременно о вечном и о 90-х: о той музыке, стиле, контексте того времени. В новом сезоне зрители узнают о том, как жила Россия на пороге экономического кризиса, как отнимали бизнес и приватизировали предприятия.