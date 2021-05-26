Это нужно живым!: Поисковики ПАО «Нижнекамскнефтехим» вернулись с очередной «Вахты Памяти».

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Биография еще одного солдата, призванного на фронт в годы Великой Отечественной войны из Татарской АССР, наконец получила свою окончательную точку. Личные вещи без вести пропавшего Ахкияма Камалетдиновича Камалетдинова привезли родным со смоленской земли поисковики нижнекамского поискового отряда «Нефтехимик». Кроме того, нижнекамцы совместно со смоленским отрядом «Эхо» обнаружили и подняли на поверхность останки четырех бойцов Красной Армии. «Комсомолка» побеседовала с командиром поискового отряда «Нефтехимик» Ольгой Ланцовой и узнала о том, как прошла очередная «Вахта Памяти».

ПО НИМ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ ЛЮДИ

История нижнекамского поискового отряда «Нефтехимик» началась в 2003 года, когда группа инициативных ребят обратилась к руководству ПАО «Нижнекамскнефтехим» с просьбой поддержать создание движения. Идея нашла поддержку, и на протяжении уже нескольких десятилетий дважды в год отряд выезжает на места ожесточенных сражений. Группа компаний ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» на постоянной основе оказывает необходимую поддержку поисковому движению и патриотическому воспитанию молодежи.

За эти годы в ряды отряда прочно влились сорок неравнодушных человек. Это работники компании, студенты подшефных учебных заведений и даже сотрудники следственного комитета.

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- Кто-то за эти годы успел сменить работу и уйти на другие предприятия, но все так же верен поисковому движению, - отметила преданность делу командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

«Нижнекамскнефтехим», в свою очередь, постоянно оказывает материальную и техническую поддержку: выделяют для экспедиций транспорт, помогли закупить палатки, необходимое оборудование для глубинных и поверхностных поисковых работ. Не экономят и на продуктах, ведь одно из слагаемых успеха - качественное питание.

- Наше поколение навсегда останется в неоплатном долгу перед ветеранами войны и тыла, - считает генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. - И самое простое, что мы можем сделать, - это поддержать деятельность нашего поискового отряда, чтобы сегодняшняя молодежь могла соприкоснуться с историей, увидеть и услышать, что происходило в те годы. Все солдаты, обнаруженные поисковиками, с почестями преданы земле. У них есть свое имя, а до этого они были безымянными. Это большая работа. Этим надо гордиться.

За все время экспедиций нижнекамские поисковики смогли поднять на поверхность останки свыше 800 солдат, 38 медальонов, из них 14 прочитаны, остальные утрачены, 10 подписанных личных вещей. Найдены родственники 14 солдат.

Очень обширна и география поисковых экспедиций: Ленинградская, Волгоградская, Смоленская и Ростовская области, земли Карелии и Туапсе. А сколько впереди будет экспедиций, никому не известно. Понятно одно - работать готовы до тех пор, пока не найдут последнего погибшего и пропавшего без вести солдата.

- По ним не будут ходить люди, ездить машины, останки погибших обретут свой последний приют, а для родственников, наконец, закончится период неопределенности, - вдохновленно поделилась желанием командир отряда Ольга Ланцова.

МНОЖЕСТВО ПОКЛОНОВ

Первая «Вахта Памяти» этого года для поисковиков «Нефтехимика» прошла с 22 апреля по 5 мая в Вяземском районе Смоленской области. В октябре далекого 1941 года эти земли стали местом кровопролитных сражений, получивших жуткое название «Вяземский котел». Зачастую солдаты оставались лежать там, где принимали смерть. Поэтому поисковые работы здесь ведутся далеко не первый год, и только этой весной сюда приехали более 470 человек из 19 регионов страны. Для нижнекамцев это место также уже стало практически родным.

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В этом году погода испытывала всех на прочность: шквалистый ветер, ночные заморозки, непрекращающиеся проливные дожди и даже снег. По словам бывалых, столь суровые условия последний раз здесь были лет десять назад. Ежедневно поисковикам приходилось противостоять стихии и пробираться пешком по колено в грязи по 5 километров в каждую сторону.

Несмотря на все сложности, за время вахты удалось найти и поднять останки 132 солдат и 45 медальонов.

- Смоленский отряд «Эхо» поднял останки восьми бойцов и медальон. Среди них оказался уроженец Татарской АССР, - поведала Ольга Ланцова.

Ахкиям Камалетдинович Камалетдинов родом из ныне Тукаевского района республики. На фронт его призвали в самом начале войны - 14 июля 1941 года. К счастью, удалось найти его 80-летнюю дочь Нурию Акхиямовну Гимадееву.

- Она знала, что отец ее погиб, но где и как именно - не знала, - рассказала командир нижнекамских поисковиков.

Поскольку останки были найдены в последние дни вахты, прибыть к церемонии захоронения ни сама женщина, ни ее представители бы не успели. Поэтому принято решение привезти медальон и вкладыш в Татарстан и вручить находку дочери погибшего.

Самыми сложными для поисковиков «Нефтехимика» оказались первые дни работ. И дело было совсем не в погоде. Все работы не приносили никаких результатов. Поисковики сбились со счета, сколько раз пришлось буквально поклониться земле, чтобы «нащупать» в земле возможные останки.

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- Очень сложно работать ребятам, когда нет бойца. Расстриваешься. Все силы уходят. Вроде бы тратишь силы, по 5 - 10 км ходишь, руки в кровь щупом разбиваешь, мозоли зарабатываешь, и нет бойца. Ребятам очень сложно. Но отсутствие результата - это тоже результат. Значит, их остается все меньше и меньше. Значит, эта война скоро закончится, - вспоминает Ольга Ланцова.

Однако в последний день нефтехимикам за упорство все же воздалось. Совместно с Вяземским отрядом Смоленской области «Долг» ребята смогли найти и поднять из земли останки четырех красноармейцев.

По традиции, в завершение вахты состоялось захоронение останков солдат, найденных на смоленской земле в этом и прошлом году. Числиться без вести пропавшими перестали 530 солдат - все они нашли свой последний приют, а родственники погибших обрели место для поминания.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

Вообще рассказы про поисковые экспедиции на места боевых сражений - это точно не повести про романтические события. Это истории про боль, потери и некоторое облегчение. Облегчение сердец тех, кто всю свою сознательную жизнь лишь мог догадываться о судьбе родного человека.

- Когда видишь глаза родственников найденных солдат, слышишь слова благодарности, ты понимаешь, что делал все не зря и что нужно этим заниматься дальше. Мы хотим сохранить память, чтобы не было войны и чтобы все понимали, какое это горе, - объясняет позицию многих поисковиков Ольга Ланцова.

Сейчас отряд «Нефтехимик» восстанавливает свои силы дома. Впереди очередная вахта, которая будет в августе. Пока же команде нужно вернуться к своим обыденным делам.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Практически год назад для поисковиков отряда «Нефтехимик» произошло очень яркое событие - на территории предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим» открыли музей «Боевой Славы», посвященный Великой Отечественной войне.

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- Все началось с того, что нам потребовалось помещение, где мы бы могли хранить вещи поискового отряда, - рассказала Ольга Ланцова. - Я обратилась с просьбой к руководству «Нижнекамскнефтехима», и нам предложили такое большое помещение. И не просто выделили его, а превратили в музей. Мы восприняли это с большой радостью, концепцию музея придумали сами.

В помещениях провели капитальный ремонт и перепланировку, разбив пространство на несколько тематических зон: боевой окоп, русский дом, военный госпиталь, стена хаоса. Все экспонаты поисковики привезли с поисковых экспедиций, к наиболее ценным относятся личные вещи солдат. Также здесь представлены и боевые орудия, разорвавшиеся мины, гранаты военных лет, которые не представляют опасности.

По задумке организаторов музея, представленные здесь предметы можно будет не только посмотреть, но и прикоснуться к ним.

Как рассказала «Комсомолке» Ольга Ланцова, начиная с июня прошлого года в музее провели 89 экскурсий для 2120 человек. Особую популярность музей приобрел с начала этого года - после снятия жестких ограничительных мер его посетили 1350 человек.