Чебоксарам присвоили звание «Город трудовой доблести»

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Накануне, 20 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам страны звания «Город трудовой доблести». В числе признанных городов находятся и Чебоксары.

Как сообщается в официальном документе, почетное звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Помимо Чебоксар в перечень вошли Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень.

- Очень рад решению президента о присвоении столице нашей республики почетного звания. Теперь это памятная, историческая дата для города и всей республики, предмет гордости для каждого из нас, - отреагировал в своем Инстаграме глава Чувашии Олег Николаев.

Он также подчеркнул особенность события - решение принято в год, посвященный в регионе трудовому подвигу Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Николаев также пообещал, что в регионе приступят к общественным обсуждениям с целью определить достойное место для установки памятной стелы «Чебоксары - город трудовой доблести».

Весной прошлого года неравнодушные горожане, коллективы крупнейших предприятий города обратились с просьбой присвоить городу столь серьезное звание. Инициативу поддержали на внеочередном 48-м заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов. Затем чебоксарские депутаты внесли это предложение на рассмотрение в Госсовет республики.

Отмечается, что предприятия Чебоксар внесли большой вклад в победу над фашистской Германией. Так, например, все советские танки были оснащены продукцией завода № 654 (ныне Чебоксарский электроаппаратный завод). На секретном заводе № 320 (ныне ПО им. Чапаева) уже в декабре 1941 года выпустили первую партию авиабомб. Позже завод освоил производство 15 видов боеприпасов.

В годы войны чебоксарцы обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции, за что были награждены различными государственными наградами. Также в Чебоксарах сформировали две стрелковые дивизии – 324-ю и 139-ю. За подвиги на фронтах одиннадцать чебоксарцев были удостоены звания Героя Советского Союза.