Акция «Принеси памперсы-помоги детям!»

В наших силах сделать День защиты детей по-настоящему добрым и вместе помочь малышам.

КАК ПОМОЧЬ? ЛЕГКО!

Принесите подгузники с 19 апреля до 28 мая в офис «БИМ-радио», а мы передадим их в Дома ребенка.

Принимаются подгузники 4 и 5 размера, только в упаковках.

Ждем вас по будням с 9.00 до 17.00 по адресу: Тукая 91, центральный вход, 3 этаж.

ЧТО ЕЩЕ ПРИВЕЗТИ?

В нашей акции мы собираем только подгузники. Вы всегда можете обратиться в любой Дом ребенка, выяснить, что им требуется и помочь самостоятельно. Вы можете отвести подгузники им сами. Они всегда рады желающим помочь.

Республиканские дома ребенка находятся по адресам: проспект Ямашева, 88а, и Фучика,73.

СПРАВКА

В 2002 году «БИМ-радио» впервые запустило благотворительную акцию «Принеси памперсы - помоги детям!». Эта акция стала хорошей традицией, и вместе со слушателями люБИМое радио помогает малышам, которые живут в домах ребенка.

В Казани огромное количество неравнодушных людей. «БИМ-радио» выражает искреннюю благодарность всем слушателям, когда-либо принимавшим участие в акции.

Давайте делать добро вместе!