Фото: mon.tatarstan.ru

Во время пресс-конференции о летних программах республиканского центра поддержки одаренных детей и молодежи его директор Гульнара Исламова сообщила, что в 2021 году Татарстан занял третье место по России по числу лауреатов школьных олимпиад в стране.

По ее словам, такого еще не было, впереди оказались только Москва и Санкт-Петербург. Так, в 2020-ом победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали 211 детей из Татарстана, а в 2019 году речь шла о 148 ребятах.

Как заверила Гульнара Исламова, подготовка одаренных детей в Татарстане идет и во время летних каникул, в лагерях. В них профильные смены Центра стартуют с 26 мая. Помогать ребятам готовиться ко Всероссийской олимпиаде школьников будут специалисты. Например, первую смену посвятят иностранным языкам, истории и обществознанию. Всего запланировано пять смен по разным предметам.