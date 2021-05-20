Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 мая 2021 14:55

Опровержение! Школа № 98 в Казани не находится в одном здании с колледжем ТИСБИ, где учился Ильназ Галявиев

Название учебного заведение упомянули ошибочно
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Редакция "Комсомольской Правды-Казань" приносит извинения сотрудникам и руководству школы №98 в городе Казань. В материале "«Страшно представить, что было, если бы он пришел к нам»: Директор колледжа ТИСБИ рассказала о поведении и отчислении Ильназа Галявиева" ошибочно указано, что школа № 98 находится в одном здании с колледжем ТИСБИ, где учился 19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175 гимназии 11 мая 2021 года.

На самом деле школа никакого отношения к колледжу не имеет и никак не связана с учебным заведением, где обучался Галявиев.

Интересное