На пространстве БФ «Трамплин» состоялась встреча руководителей некоммерческих организаций

Ежедневно в работе любой некоммерческой организации (НКО) приходится решать много вопросов. Не всегда ответ на них находится на поверхности. Именно поэтому очень важны и полезны встречи и прямые контакты с руководителями организаций с опытом и наработками.

17 мая на пространстве БФ «Трамплин» состоялась первая такая встреча. Обмен полезной информации.

Каждый руководитель своей организации получил много интересной информации, полезных советов и бесценный опыт ведения социальных сетей и советов по самофинансированию НКО

На встрече оффлайн присутствовали Аделина Мингазова, Елена Джафарова, представители Татарстанской региональной общественной организации «Центр поддержки семейных ценностей», Кайбицкого района, Ивановская Вера Аркадьевна, Гилязова Алина, Низамутдинова Алина, Осокина Эльвира директор БФ Трамплин. Еще несколько представителей АНО присутствовали онлайн. Трансляция велась на платформе Зум.

Отдельная благодарность БФ «Трамплин» за гостеприимство, за вкусный чай и угощения. Не обошлось и без тортика. С днём Рождения поздравили руководителя театра Моды Солнечный Мир Елену.