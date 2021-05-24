В Казани соревнования по бегу в ползунках «Маленький чемпион-2021» пройдут 18 июня

«Комсомольская правда-Казань» объявляет о проведении ежегодных соревнований по бегу в ползунках «Маленький чемпион», которые в этот раз состоятся 18 июня в Лицее №146 «Ресурс» (г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 89А). Страты намечены на 9.00.

«Маленький чемпион» – это праздник для детей до 3 лет и их родителей с участием веселых клоунов, а также большим количеством подарков для малышей.

Главные участники – дети, которым предстоит совершить «забег» на время.

Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях: забег до 1 года, до 2 лет, до 3 лет.

Возраст участников соревнований определяется на 18 июня 2021 года.

ВАЖНО! В этом году регистрация будет не одна сразу для всех, а по времени для каждой возрастной категории отдельно:

9.00–9.20 – регистрация первой группы (от 6 месяцев до 1 года);

10.40–11.00 – регистрация второй группы (от 1 года до 2 лет);

12.00–12.20 – регистрация третьей группы (от 2 до 3 лет).

10.00–10.15 – торжественное открытие;

Забег первой группы – 10.15–11.36

Забег второй группы – 11.40–12.24

Забег третьей группы – 12.30–13.30

Победителей ждут подарки от партнеров мероприятия.

Приглашаем семьи с детьми до 3 лет принять участие в соревновании.

Обязательна предварительная регистрация!

Предварительная регистрация участников соревнований с указанием Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефона и даты рождения ребенка проходит с 24 мая до момента формирования полного списка участников: максимум – до 17 июня.

Зарегистрироваться можно тремя способами:

- позвонив по телефону горячей линии: 8 (843) 528-28-90;

- отправив СМС с вашим именем, именем ребенка-участника и его возрастом на номер +7 903 313 27 41;

- отправив контактные данные (ваш телефон, имя, а также возраст и имя ребенка) на адрес: alvimay@mail.ru с пометкой «Маленький чемпион-2021».

Организаторы мероприятия свяжутся с вами, позвонив в удобное для вас время.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

- Свидетельство о рождении (можно копию).

- Сменную обувь. Лишние вещи можно оставить в гардеробе.

- Игрушку или что-то интересное, чем вы будете заманивать малыша к финишу (помогать ребенку физически, прикасаться к нему запрещается).

- Приветствуются плакаты, кричалки и прочие формы поддержки. Победителей награждают в каждой возрастной группе.

- Воду – обязательно, перекусить – по желанию. Будут работать раздевалки, где можно переодеть ребенка.

- Деньги – по желанию, на мероприятии будут продаваться товары и полезности для малышей.

- И, конечно, хорошее настроение!

С ПОЛОЖЕНИЕМ О СОРЕВНОВАНИИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Mepsi

Mepsi - это российский производитель детских товаров высокого качества, которые разработаны с учетом особенностей детского развития. А также верный и доступный помощник мам, который преумножает счастливые моменты нежности и поможет сберечь маме время для себя. В линейке Mepsi – есть всё, что необходимо для ухода за малышом с первых дней жизни.

- Подгузники и трусики MEPSI заботятся о здоровье и комфорте вашего малыша на протяжении всего дня.

- Гипоаллергенная экологичная бытовая химия Mepsi сохранит чистоту детских вещей.

- Соски, бутылочки и аксессуары для кормления Mepsi – из безопасных материалов, залог спокойствия и гармоничного развития малыша.

- Товары для мам – помогут чувствовать себя уверенно и комфортно даже в деликатный послеродовый период и во время грудного вскармливания.

Малыш растет вместе с брендом Mepsi, ведь все средства подходят с рождения и разработаны с учетом особенностей детского развития.

Мы высоко ценим доверие потребителей, которое успели завоевать за 10 лет. А главный секрет, почему потребители успели оценить и полюбили нашу продукцию – потому что наша команда – это люди, которые сами являются родителями и непонаслышке знают, о том, в чем нуждаются мамы, папы и малыши. Мы производим продукцию как для своих детей.

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