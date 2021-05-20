22 мая в Казани состоится открытие седьмого сезона проекта «Зеленый Фитнес»

Фото: Айрат Хайриев
22 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоится открытие седьмого летнего сезона проекта «Зеленый Фитнес».
Пришедших ждут официальное открытие от создателей проекта, звёздные гости и насыщенная программа:
- представление направлений тренировок сезона;
- Духовая банда Just Brass Band;
- битва тик-токеров;
- мастер-классы от хореографов;
- тренировки по стретчингу, на батутах и не только;
- зона с площадками для детей;
- розыгрыш призов в конце мероприятия.
На открытие уже можно зарегистрироваться на сайте проекта «Зеленый Фитнес». Благодаря этому, если погода будет нелётной, всем зарегистрировавшимся придёт оповещение об изменениях. А также все зарегистрировавшиеся получат балы при сканировании QR-rкода на мероприятии, которые дают возможность выиграть призы и подарки на закрытии сезона, например, ноутбук, квадрокоптер, электросамокат, умные весы и не только.
Седьмой сезон проекта в Казани реализуется при поддержке: компании ПАО Татнефть, ПАО «АК БАРС» БАНК, Фонда Президентских грантов, Министерства спорта Российской Федерации и Дирекции парков и скверов Казани.
СПРАВКА
«Зеленый Фитнес» - это занятия физической культурой на свежем воздухе и огромная команда единомышленников. В течение всего лета, вы сможете поучаствовать в бесплатных тренировках по 15 направлениям.
Проект «Зеленый Фитнес» осуществляется согласно федеральной программе «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», одной из задач которой — увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% населения к 2024 году.
Стартовав в Казани, проект успешно транслируется в другие города России. За 6 лет существования «Зелёного Фитнеса» с проектом познакомились жители 43 регионов нашей страны. Было проведено 5097 тренировок, в которых поучаствовало более 500 000 человек.