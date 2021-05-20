В Казани выпускник, которому надо было сдавать ЕГЭ, совершил суицид

В гимназии подростка характеризуют как неконфликтного и малообщительного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана совершил суицид 17-летний ученик 11 класса гимназии №20. Подросток скоро должен был начать сдавать ЕГЭ. Его тело нашли у него дома. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Известно, что в последний раз школьник заходил в соцсети вчера вечером. На его странице все немногочисленные фото так или иначе изображают способы самоубийства или смерть. Причем подросток взял их из таких мультфильмов как «Том и Джерри» и «Симпсоны». Также в соцсети мальчик был подписан на группу, посвященной смерти.

- Хороший, неконфликтный, малообщительный. В конфликты не вступал. А дальше уже как следствие решит, - рассказала «Комсомолке» про погибшего ученика директор гимназии №20 Рахима Арсланова.

По ее словам, о произошедшем она узнала от сотрудников ПДН. По факту суицида школьника сейчас идет доследственная проверка.