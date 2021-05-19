Помогали баррикадировать двери: детей, спасавших своих одноклассников во время стрельбы в школе Казани, поощрят

Во время стрельбы в школе №175, которая произошла 11 мая 2021 года, мужество и героизм проявили не только учителя, но и сами дети.

Правительство Татарстана решило поощрить учеников школы №175 в Казани, которые во время стрельбы помогали спасать других детей. Сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

- Важно отметить, что среди тех, кто активно принимал участие в этой спасательной операции, есть и дети, - сказала Галимова.

По ее словам, одна часть из них помогала баррикадировать двери, чтобы стрелявший не проник в учебный кабинет, а другая помогала выводить детей из школы. При чем этим занимались не только старшеклассники, но и те, кто помладше. Списки для награждения за проявленное мужество и героизм будут составлять исходя из показаний очевидцев, в том числе и учителей.

Отметим, ранее предложение представить к госнаградам педагогов школы №175, которые спасали учеников во время стрельбы, предложил Владимир Путин. В Минобразовании Татарстана занимаются составлением списков, прежде всего туда войдут погибшие учителя – это 55-летняя преподаватель начальных классов Венера Айзатова и 26-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева, которая в последний момент оттолкнула ученика, прикрыв его собой от стрелявшего.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Ильназа Галявиева поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду и готовят к отправке в институт им. Сербского (Москва), где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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