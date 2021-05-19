Интернет-активность садоводов и дачников выросла в 2,5 раза

Объем потребленного абонентами трафика за городом вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Общими усилиями дачники и садоводы скачали более 85 ТБ данных. Наиболее активным интернет-серфинг был в праздничные дни 1 и 9 мая.

Tele2 в Татарстане продолжает работы по совершенствованию зоны покрытия, что повышает доступность высокоскоростного мобильного интернета на территории всего региона. За первые десять дней мая объем скачанного трафика вырос не только в крупных районных центрах, но в дачных массивах и в сельской местности. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда татарстанцы так же активно проводили время за городом, загружено в 2,5 раза больше контента. Преимущественно это фото и видео, а также онлайн-игры и видеозвонки в мессенджерах.

Самыми активными по потреблению мобильного интернета оказались абоненты Tele2 в Васильево, а также в дачных и коттеджных поселках возле Айши, Красного Яра и Садового, здесь трафик вырос в 2,6 раза и объем скачанных данных составил более 30 ТБ. Столь же активно поддержкой интернета заручились клиенты в садоводческих товариществах в Пестрецах, здесь трафик увеличился в 2,1 раза и превысил 14 ТБ. В направлении от Вороновки до поселка Боровое Матюшино интернет-серфинг вырос в 4,5 раза, но объем данных не преодолел отметку в 5,5 ТБ.

Tele2 проводила плановые работы по увеличению зоны покрытия и обеспечению мобильным интернетом также в трех районах на Камском побережье. Здесь в рекреационных зонах и санаториях, а также дачных массивах близ Лаишево объем загруженных данных вырос в среднем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. С помощью мобильного интернета пользователи скачали около 8 Тб.

Всего за первые 10 дней мая за городом жители республики скачали более 85 ТБ данных, что сопоставимо с 43 тысячами часов просмотра фильмов формата Full HD.