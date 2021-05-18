Победительница первого шоу «Голос» Дина Гарипова исполнила песню Манижи «Russian Woman» на татарском языке

Видео с песней певица выложила в своем Instagram-аккаунте. Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Победительница первого шоу «Голос» Дина Гарипова решила поддержать представительницу России на «Евровидении - 2021» – Манижу, перед стартом конкурса. Гарипова исполнила песню «Russian Woman» на татарском языке, правда, только частично. Соответствующее видео певица выложила в своем Instagram-аккаунте.

В посте Дина Гарипова на трех язкыах – русском, татарском и английском написала: «Манижа, я желаю тебе победы!».

- Дорогая моя, спасибо. Как же круто звучит в твоем исполнении. А еще спасибо тебе за все те советы, которые ты дала мне перед поездкой. Они мне очень, очень помогают, - ответила под видео сама Манижа.

Напомним, что Дина Гарипова так же принимала участие в «Евровидении». На этом конкурсе певица представляла Россию в 2013 года. Тогда она заняла пятое место.

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Первый и второй полуфиналы состоятся 18 и 20 мая соответственно. Финал конкурса песни назначен на 22 мая. Россию будет представлять певица Manizha (Манижа Сангин) с песней «Russian Woman».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Манижа, русская душою: За что проклинают участницу «Евровидения-2021»

Рассказываем о талантливой певице с непростой судьбой, которая будет представлять Россию на конкурсе (подробности)

Победит ли Манижа на Евровидении 2021: версии букмекеров, фанатов и хейтеров

Букмекеры назвали своих фаворитов (подробности)