Нарисуй безопасность на железной дороге: "Комсомольская Правда" объявляет фотоконкурс детского рисунка

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Фото: Артем КИЛЬКИН
Газета «Комсомольская правда» и Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» приглашают детей принять участие в конкурсе детских рисунков на тему «Безопасность на железнодорожном транспорте».
Работы на тему Правил безопасности на железной дороге принимаются с 17 мая по 23 июня. Авторы лучших рисунков получат призы от ГЖД.
В конкурсе участвуют дети в возрасте от 5 до 16 лет (не более трех работ от каждого участника), проживающие в Республике Татарстан, Республике Марий Эл, Республике Чувашия.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т. д.).
Присылайте ваши работы на почту alvimay@mail.ru c пометкой «Конкурс. «Безопасность на железнодорожном транспорте». В сообщении укажите фамилию и имя ребенка - автора рисунка, контактный телефон и электронную почту родителей или иного законного представителя, возраст, если посещает детский сад, то его номер/номер школы и класса, и по желанию - описание рисунка, историю его создания, что делают на рисунке персонажи и т. д.
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Победители определяются по трем возрастным категориям:
• от 5 до 9 лет;
• от 10 до 13 лет;
• от 14 до 16 лет.
Первый этап:
С 17 мая по 23 июня 2021 года – регистрация заявок Участников Конкурса
- Размещение информация о Конкурсе на сайте KP.RU (Казань) – kazan.kp.ru,
- Публикация Положения о проведении Конкурса и образца Заявки на участие в Конкурсе для потенциальных Участников.
- Рисунки выкладываются на региональной странице сайта www.kp.ru на странице конкурса
• Победителем конкурса признается Конкурсанты, набравшие набольшее количество голосов посредством интернет- голосования посетителями сайта www.kp.ru.
• В конкурсе будет определено три Победителя.
Второй этап:
С 24 мая 2021 г. с 12:00 (МСК) на странице конкурса начинается голосование.
Третий этап:
24 июня 2021 г. в 12:00 (МСК) - остановка голосования.
Четвертый этап:
25 июня 2021 г. в 12:00 (МСК) - подведение итогов и выявления победителей Конкурса
Пятый этап:
28 июня 2021 г. состоится награждение Победителей Конкурса. Вручение наград и призов осуществляется организаторами и партнерами. Победители Конкурса «Безопасность на железнодорожном транспорте» объявляются в выигранной возрастной категории и награждаются дипломами и подарками.
В случае невозможности прибытия Победителей в указанные срок и время, Призы могут быть выданы Организатором в другой день во время, удобное Победителям по согласованию с Организатором
Шестой этап:
30 июня 2021 года – итоговые публикации с комментариями победителей и партнеров Конкурса на сайте KP.RU (Казань) – kazaz.kp.ru.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «Безопасность на железнодорожном транспорте»