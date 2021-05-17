Нарисуй безопасность на железной дороге: "Комсомольская Правда" объявляет фотоконкурс детского рисунка

no_title. Фото: Артем КИЛЬКИН

Газета «Комсомольская правда» и Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» приглашают детей принять участие в конкурсе детских рисунков на тему «Безопасность на железнодорожном транспорте».

Работы на тему Правил безопасности на железной дороге принимаются с 17 мая по 23 июня. Авторы лучших рисунков получат призы от ГЖД.

В конкурсе участвуют дети в возрасте от 5 до 16 лет (не более трех работ от каждого участника), проживающие в Республике Татарстан, Республике Марий Эл, Республике Чувашия.

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т. д.).

Присылайте ваши работы на почту alvimay@mail.ru c пометкой «Конкурс. «Безопасность на железнодорожном транспорте». В сообщении укажите фамилию и имя ребенка - автора рисунка, контактный телефон и электронную почту родителей или иного законного представителя, возраст, если посещает детский сад, то его номер/номер школы и класса, и по желанию - описание рисунка, историю его создания, что делают на рисунке персонажи и т. д.

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Победители определяются по трем возрастным категориям:

• от 5 до 9 лет;

• от 10 до 13 лет;

• от 14 до 16 лет.

Первый этап:

С 17 мая по 23 июня 2021 года – регистрация заявок Участников Конкурса

- Размещение информация о Конкурсе на сайте KP.RU (Казань) – kazan.kp.ru,

- Публикация Положения о проведении Конкурса и образца Заявки на участие в Конкурсе для потенциальных Участников.

- Рисунки выкладываются на региональной странице сайта www.kp.ru на странице конкурса

• Победителем конкурса признается Конкурсанты, набравшие набольшее количество голосов посредством интернет- голосования посетителями сайта www.kp.ru.

• В конкурсе будет определено три Победителя.

Второй этап:

С 24 мая 2021 г. с 12:00 (МСК) на странице конкурса начинается голосование.

Третий этап:

24 июня 2021 г. в 12:00 (МСК) - остановка голосования.

Четвертый этап:

25 июня 2021 г. в 12:00 (МСК) - подведение итогов и выявления победителей Конкурса

Пятый этап:

28 июня 2021 г. состоится награждение Победителей Конкурса. Вручение наград и призов осуществляется организаторами и партнерами. Победители Конкурса «Безопасность на железнодорожном транспорте» объявляются в выигранной возрастной категории и награждаются дипломами и подарками.

В случае невозможности прибытия Победителей в указанные срок и время, Призы могут быть выданы Организатором в другой день во время, удобное Победителям по согласованию с Организатором

Шестой этап:

30 июня 2021 года – итоговые публикации с комментариями победителей и партнеров Конкурса на сайте KP.RU (Казань) – kazaz.kp.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «Безопасность на железнодорожном транспорте»