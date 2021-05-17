«Парад колясок-2021» в Казани: праздник детства и креатива

Фото Алексей Спиридонов.

Яркий праздник подарила казанцам «Комсомольская правда» 7 мая в парке «Крылья Советов». Для «Парада колясок» его участники, чтобы поразить жюри оригинальным подходом и смелостью творческих решений, превращали обычные велосипеды, самокаты, детские и кукольные коляски в танки, самолеты, ракеты, Змея Горыныча и Жар-птицу.

«Парад колясок» - ежегодное театрализованное шествие оригинально оформленных детских средств передвижения, принять участие в котором может любая семья. Главное условие - никаких условий. Лишь смелая концепция, немного подручных материалов и дружная семейная компания. В этом году фантазия участников колебалась между военной и морской тематикой, отталкивалась от сказочных персонажей и долетала до звезд!

Фото Алексей Спиридонов.

Организаторы праздника заранее немного подтолкнули конкурсантов в нужное импровизационное русло, предложив им уже при предварительной регистрации выбрать конкурсную номинацию. Например, если использовать для оформления материалы природного происхождения, то можно было претендовать на номинацию «Экологично-экономично». Решили превратить коляску в зайчика или птичку? Добро пожаловать в номинацию «Зверополис». Замахнулись на военный самолет или танк - тогда вам прямая дорога в номинацию «Маленький патриот».

Семья Аминевых - Анастасия и Дмитрий, как только узнали о конкурсе, сразу же выбрали для себя патриотическое направление. И соорудили из коляски своей крошечной доченьки Анечки серебристую ракету. Потребовалось им для этого пара часов свободного времени и несколько метров утеплителя для стен.

- Ни секунды не сомневаясь, мы решили принять участие в этом празднике и сразу решили, что наш проект будет посвящен 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, - говорит глава семьи. - Впервые принимаем участие в подобном мероприятии и очень рады, что так много людей пришли сегодня сюда, чтобы продемонстрировать свои поделки.

Фото Алексей Спиридонов.

Для превращения велосипеда в великолепную Жар-птицу команде Евы и Алены Лебедевой потребовалась помощь бабушки. Ведь для создания сказочных крыльев пришлось вырезать из пластиковых бутылок и покрасить в солнечные цвета - красный, оранжевый и желтый, целых 84 «перышка»!

- Работали целую неделю, - улыбается Алена, - очень вдохновились этим образом. Потому что мы, девочки, любим все яркое и блестящее. А еще Жар-птица несет добро и свет.

Фото Алексей Спиридонов.

Семья Кораблевых - опытные участники «Парада колясок», в 2019 году их корабль «Тимофей» взял главный приз мероприятия. В этом году Кораблевы решили пойти дальше, точнее - глубже! И смастерили подводную лодку.

- Сначала хотели сделать печку для Емели, но потом решили перепрофилироваться в подводников, потому что прадедушка моего мужа был моряком, - рассказывает Венера Кораблева. - Сегодня мы все здесь - муж Сергей, сын Тимофей, дочка Дарья, бабушка Люба и дедушка Юра.

Фото Алексей Спиридонов.

Перед авторитетным жюри, в которое вошли управляющий «ЦЕНТР МЕДИА» (газета «Комсомольская правда») Тимур Бадретдинов, создатель сети частных детских садов «Тема», ArtKids и Kids Play Артем Михайлович Краснов и руководитель сети международных хореографических школ «Русский балет» в Казани Влада Кротова, презентации команд-участниц проходили на высоком уровне. Выше - только самолеты. И один из них приземлился 7 мая на брусчатку парка «Крылья Советов» с Хакимом Байрамовым за штурвалом.

- Хаким всегда летит вперед и никогда не отстает! - сопроводила «полет» сына стихами Эльвира Байрамова.

Хаким обеспечивал поддержку семейной команде с воздуха, а его сестренка Амиля - с земли. На деревянном танке.

- Как танк идет вперед, ведь впереди победа ждет! - придумала девиз и для нее креативная мама.

Фото Алексей Спиридонов.

Семья Кузнецовых с колясочной композицией «Змей Горыныч» представила настоящее шоу. Вот трехглавый змей (Милана) похитил маленькую девочку (Амиру), а рыцарь с мечом (папа Марат) срубил зловредные головы и освободил красавицу с длинной косой.

Между презентациями, чтобы зрители и жюри могли перевести дух, на празднике выступали юные танцовщицы из хореографической школы «Русский балет», а также особенные модели театра моды «Солнечный мир» для девочек и мальчиков с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями. Шквал оваций сорвала маленькая «Маленькая Принцесса Татарстана-2017», официально признанная детская подиумная модель с синдромом Дауна Елизавета Чурикова, исполнив зажигательный танец «Катюша». На празднике дебютировала еще одна артистка Театра моды «Солнечный мир» - Фатиха Джамбаева. Ее модный показ назывался «Навстречу Весне».

Фото Алексей Спиридонов.

Также все желающие могли поучаствовать в беспроигрышной лотерее от KidsPlay и полепить из особого резинового пластилина.

Но вот презентации закончены, участники парада отправляются в длинный вояж по аллеям парка, а жюри начинает жаркие дебаты. И после продолжительного обмена мнениями оглашает список лучших.

В номинации «Экологично-Экономично» победила семья Антоновых, превратившая не одну, а целых две коляски в объемную инсталляцию по мотивам сказок Габдуллы Тукая.

Фото Алексей Спиридонов.

В номинации «Суперсемейка», где одним из главных условий участия было присутствие минимум четырех членов семьи, приз достался морской команде Зайцевых с коляской-кораблем.

В номинации «Куда хочу, туда кручу» победила семья Сычевых, представшая в образе двух пиратов (один на велосипеде, другой на самокате) и одного богатыря на «коне».

Фото Алексей Спиридонов.

«Коляской из сказки» был признан «Змей Горыныч» семьи Кузнецовых. Номинацию «Маленький патриот» отдали танку и самолету семьи Байрамовых. «Жар-птица» семьи Лебедевых стала номинантом «Зверополиса», а ракета маленькой Анечки Аминевой - номинантом «Тачка на прокачку».

Номинация «Моя подружка» стала счастливой для семьи Гариповых, прибывших на конкурс с куколкой на розовом самокате.

Фото Алексей Спиридонов.

«Приз зрительских симпатий» достался семья Тюркай и их Бабе-яге в картонной ступе.

Фото Алексей Спиридонов.

В номинации «Выбор «Комсомольской правды» победила подводная лодка семьи Кораблевых.

Всем участникам конкурса и, конечно же, его победителям вручались дипломы и подарки от партнеров праздника, а детским питанием от «ФрутоНяни» можно было угоститься в течение всего мероприятия, начиная с регистрации. Компания Mepsi снабдила все семьи «Парада» бытовой химией - детским стиральным порошком, гелем для мытья посуды, а также средствами для ухода - влажными салфетками, подгузниками, прорезывателями для зубов.

Фото Алексей Спиридонов.

Победители в номинациях получили сертификаты на посещение детских садов от KidsPlay, наборы актуальной косметики от Natura Siberica, шапки и панамки от PlaSha и книги от магазина развивающих товаров «Читай Играй». Также получить подарок от «Читай Играй» можно было участвуя в конкурсах мероприятия.

А семья Кораблевых кроме красивых пакетов с подарками от партнеров получила еще и путевку в загородный гостевой комплекс «Дубай»!

Фото Алексей Спиридонов.

ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА

Mepsi

Российский производитель детских товаров высокого качества, которые разработаны с учетом особенностей детского развития. Верный и доступный помощник мам, который приумножает счастливые моменты нежности и помогает сберечь маме время для себя. В линейке Mepsi есть всё, что необходимо для ухода за малышом с первых дней жизни:

• подгузники и трусики Mepsi заботятся о здоровье и комфорте вашего малыша на протяжении всего дня;

• гипоаллергенная экологичная бытовая химия Mepsi сохранит чистоту детских вещей;

• соски, бутылочки и аксессуары для кормления Mepsi - из безопасных материалов, залог спокойствия и гармоничного развития малыша;

• товары для мам помогут чувствовать себя уверенно и комфортно даже в деликатный послеродовый период и во время грудного вскармливания.

Малыш растет вместе с брендом Mepsi, ведь все средства подходят с рождения и разработаны с учетом особенностей детского развития.

Мы высоко ценим доверие потребителей, которое успели завоевать за 10 лет. Главный секрет, почему потребители успели оценить и полюбили нашу продукцию, - это наша команда, люди, которые сами являются родителями и не понаслышке знают, в чем нуждаются мамы, папы и малыши. Мы производим продукцию как для своих детей.

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Частные детские сады KidsPlay

Наши детские сады - это сеть разноплановых и разно концептуальных частных детских садов. Это и традиционный татарский детский сад, и логопедический, и оздоровительный, и спортивный... Есть детский сад с музыкально-театральной направленностью и садики с традиционными ценностями.

Главное, что нас объединяет и дает нам право с гордостью называться сетью, - это любовь к нашим детям, искренняя забота об их здоровье, физическом и эмоциональном, желание дать им все самое лучшее и ценное, чтобы они смогли вырасти успешными и счастливыми на радость нам с вами, дорогие родители!

Наш коллектив - это опытные воспитатели и педагоги, медработники, логопеды, психологи, профессиональный уровень которых соответствует всем стандартам. Можете быть абсолютно уверены: ваш ребенок в надежных руках.

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Бренд натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири. Марка использует удивительные свойства сибирских трав и растений, чтобы передать всю их силу для сохранения молодости и красоты кожи и волос. Все травы, на которых основана косметика, собираются вручную в диких условиях или выращиваются на собственных сертифицированных органических фермах в Хакасии, на Сахалине и Камчатке, а также на острове Кунашир. Качество продукции подтверждено многочисленными престижными международными сертификатами.

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АО «Прогресс»

Один из крупнейших производителей детского питания в России, запустил новую линейку мясных пюре, изготовленных по стандарту «Халяль» под брендом «ФрутоНяня».

Детское халяльное пюре от «ФрутоНяня» - безопасное и качественное питание, сделанное экспертами с уважением к традициям ислама.

Для производства детского халяльного питания «ФрутоНяня» использует только специальное сырье, прошедшее строгий контроль качества и полностью соответствующее канонам ислама - начиная от фермы, где росли животные, заканчивая доставкой готовой продукции.

Сегодня продукция «ФрутоНяня» представлена не только в России, но и в других странах, в которых исповедуется ислам. Например, в Казахстане, Киргизии и Азербайджане.

Также в ассортименте «ФрутоНяня» есть и другие продукты: специальная линейка «Первый выбор» - гипоаллергенные продукты для самых маленьких, полезные «Фруктовые кусочки», а еще соки, нектары, соки прямого отжима, морсы, кисели, десерты, фруктовые пюре, пюре со сливками, творогом, фруктово-овощные, овощные и мясные пюре, различные виды каш (быстрорастворимые жидкие кашки), детская вода, молоко и кисломолочные продукты, молочные коктейли, питьевые йогурты и творожки. Всего более 250 наименований продукции.

PlaSha

Российский производитель головных уборов и одежды из трикотажа для детей и взрослых. Богатое разнообразие расцветок и актуальных принтов, современный дизайн и высокое качество изделий в сочетании с низкими ценами делают коллекции PlaSha модными и востребованными.

https://planeta-shapok.ru/

«Олепластика»

Научно-производственная компания доктора химических наук Олега Ключникова - казанский производитель материалов для творчества. Ноу-хау компании - резиновый пластилин, единственный в мире пластилин, который сгибается и растягивается после запекания.

Это творческое направление впервые появилось в Республике Татарстан. Ярослав Ключников в 2011 году был отмечен Республиканской премией им. Мусы Джалиля, Олег Ключников в 2013-м году победил во всероссийском конкурсе «Старт-1» и в 2016-м - в конкурсе «50 лучших инновационных идей РТ».

https://oleplastica.ru/

Магазин развивающих товаров «Читай Играй»

«Читай Играй» - магазин для заботливых родителей. Для вас всегда широкий ассортимент детских товаров, игрушек и развивающих игр для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Гарантия качества, справедливые цены и удобные способы доставки в Казани и других городах России.

В разделе «Детский сад» вы найдете товары для индивидуальной и групповой работы с детьми в детских садах, детских центрах и дома, товары для оформления детских интерьеров, а также пособия для преподавателей.

В магазине имеется художественная литература для дошкольников, как для чтения взрослыми детям, так и для самостоятельного чтения по слогам, а также познавательные энциклопедии, тесты, задания для малышей. Все книги с яркими иллюстрациями, чтобы детям нравилось читать.

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