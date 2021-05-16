Как родителям вести себя с детьми после стрельбы в казанской школе № 175: советы психолога

Родителям стоит внимательно следить за своими детьми и больше говорить с ними. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После трагедии в казанской школе в сети получил резонанс пост психолога «Что сказать детям о происшествии в 175 школе». В своем блоге в Instagram магистр психологических наук Маргарита Гурьянова поделилась инструкцией о том, как общаться со школьниками после такой душевной травмы. «Комсомолка» побеседовала с психологом с восьмилетним стажем, чтобы получить подробные рекомендации для родителей и детей.

- Ситуация, произошедшая в 175-ой школе, затронула меня не только как специалиста, но и как маму – у меня маленький сын, – призналась эксперт. – Последние 4 года я практикую индивидуальные и групповые занятия с детьми и родителями. Поэтому сразу же объявила в социальных сетях о готовности оказать бесплатную психологическую помощь. Когда житель нашего города, подросток, приходит в родную школу с оружием и убивает людей, это пугает и вызывает поток разных эмоций не только у детей, но и у взрослых. Я скорблю о погибших детях. И мы должны вынести из этого определенные выводы.

Как у детей возникают травмы, способные привести к такому поведению? Как они классифицируются?

- К поведению как у Ильназа Галявиева? Сперва нужна экспертиза консилиума психологов и психиатров, чтобы понять, что именно с ним произошло. На свой взгляд я могу сказать, что отследить девиантное поведение у ребенка родители могут с помощью наблюдения и контакта с ними, что очень важно, либо через специалиста.

Ильназ готовил свое покушение не один день, очевидно. Если родители не замечали за ним странностей, это может значить, что, либо они не были близки с ребенком, либо слишком заняты, чтобы уделить ему время.

При каких ярко выраженных признаках следует начать беспокоиться или вовсе бить тревогу?

- Обычно это появление у ребенка физиологических изменений: резкая смена настроения, плохой сон и аппетит, боли. Провокаторами могут стать стрессовые ситуации: отчисление из учебного заведения, потеря близкого человека или питомца, переезд, переход в новое учебное заведение, развод родителей и тому подобное. Родители, не бойтесь обращаться к психологу! Поначалу вы можете сделать это без ребенка, поделиться опасениями и понять, насколько они уместны. Уверенность родителей и понимание ситуации – это большой шаг к здоровой психике ребенка.

Одинаково ли реагируют на травму дети младшего школьного и подросткового возраста? Каковы возрастные особенности?

- Процесс переживания детского горя, как и взрослого, проходит ряд стадий, он известен многим: стадия шока, оцепенения, отрицания; стадия гнева и обиды; стадия вины; стадия страдания и депрессии; стадия принятия. Они для всех одинаковы, но временной период каждого этапа – разный. Для какой-то из стадий может понадобиться 2 часа, а возможно и день. Все индивидуально.

Как справиться или хотя бы уменьшить неприятные и болезненные проявления, вызванные травмирующим событием?

- В момент сильных эмоциональных волн теряется объективность восприятия. В этом случае необходимо вернуть свою осознанность и выровнять состояние. Детям это сделать намного труднее, поэтому взрослым следует сохранять свою объективность. В этом могут помочь дыхательные практики, пешие прогулки, просмотр позитивных фильмов, прослушивание классической музыки, привычные физические нагрузки. Помогает также обсуждение ситуации с кем-то из близких.

Есть ли какие-то универсальные рекомендации для взрослых, в частности, родителей при общении с детьми на стадии переживания шока? А на стадии острого горя?

- Здесь универсальная рекомендация одна: не молчать и не отмахиваться от ребенка и его чувств. С ребенком от 7 лет нужно обсудить произошедшее (об этом психолог также пишет и в своем блоге – прим.ред.). Подчеркну – необходимо обсудить, что чувствует ребенок. Таким образом вы даете детям возможность пройти стадии горя и перейти к принятию, прожить ситуацию. Ребенок получает уникальный опыт – проживания своих чувств, а не подавления в себе и обесценивания.

В своем аккаунте Вы приводите пример специального занятия с ребенком. Какие дополнительные эффективные методы профилактики развития нежелательных последствий травмирующего события Вы можете обозначить?

- Самый доступный метод для родителей – это арт-терапия. Чтобы ребенок дошел до стадии принятия, ему нужно сублимировать негативный опыт – превратить его во что-то другое, трансформировать во что-нибудь материальное. А главное – делать все совместно.

С детьми можно нарисовать что-нибудь в память погибших, выучить стихотворение на тему смерти, написать письмо о своих переживаниях и закопать в землю (эффективно для подростков и взрослых). Если семья религиозна, уместно будет прочитать главы из Корана или Библии о смерти и обсудить. Возможно, сходить с ребенком на службу в церковь или мечеть.

В завершение эксперт порекомендовала не бояться чувств и эмоций ребенка, даже если они негативные, сохранять спокойствие. Детям в таких ситуациях нужно положиться на родителей и понять, что они знают, что делать.

Напомним, 11 мая в Казани произошла трагедия, потрясшая даже самых закаленных: утром в школе №175 устроили стрельбу. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался туда с ружьем наперевес. Всех, кого видел, он расстреливал. Также он произвел взрыв. Дети с учителями закрылись в классах и прятались под партами. Некоторые выпрыгивали из окон. Спустя время, Ильназ сам сдался в руки правоохранителей. В результате устроенной им стрельбы погибли семеро детей и две учительницы.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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