Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на 16 мая 2021 года

Уже в понедельник, 17 марта ученики школы № 175 вернутся за парты, но есть вероятность досрочного завершения учебного года. Фото: Евгения БУБЛИК

С момента стрельбы в школе №175 в Казани прошло пять дней. Около 9:30 11 мая в здание учебного заведения ворвался 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Погибли семь детей и две учительницы, десятки были ранены. «Комсомолка» сообщает последние новости на утро 16 мая 2021 года.

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ МОШЕННИКИ

После стрельбы в школе №175 в Казани активизировались мошенники. Так, они решили воспользоваться трагедией, чтобы похитить деньги у неравнодушных граждан, которые хотели сделать пожертвования пострадавшим.

Даже в такой трудный момент аферисты стараются нажиться на горе людей. Фото: Анастасия Осипова

Теперь же, как сообщает мэрия Казани, аферисты стали звонить не только простым горожанам, но и учителям и родственникам раненых при стрельбе в школе №175. Цель мошенников – заполучить персональные данные людей.

ДОСРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ И СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ

В Казани ученики школы №175, где произошла стрельба, могут закончить учебный год досрочно. Правда, выпускников 9-х и 11-х классов это не касается. Дело в том, что они, как и все остальные, будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

Для того, чтобы ребенок смог завершить учебный год уже сейчас и получил итоговые оценки, согласно текущим показателям по учебе, родителям нужно будет написать соответствующее заявление.

СОСТОЯНИЕ ПОТЕРПЕВШИХ

Когда Ильназ Галявиев, двинулся в сторону школы первым на его пути оказался 62-летний Мулланур Мустафин. Мужчина попытался удержать нападавшего, закрыв дверь. Молодой парень выстрелил из ружья сквозь нее. Мустафина картечью ранило в живот, он упал на пол и начал истекать кровью. В это время, по словам Мустафина, вахтерша нажала тревожную кнопку и спряталась. В этот момент Ильназ Галявиев уже зашел внутрь здания и попытался выстрелом добить Мустафина. Но видимо промахнулся, заряд картечи задел голову мужчины по касательной. Мулланур Мустафин лежа в собственной крови не смог подняться. Но он оставался в сознании и видел, как нападавший начал идти вглубь школы.

Мужчина первым встал на пути Галявиева и был сильно ранен, сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Фото: личная страница героя публикации.

- Папа все время был в сознании, он помнит все, - говорит Тансылу Мутсафина. – Помнит, как все тело жгло, все болело. Как директор школы, несмотря на то, что нападавший еще был в здании, вышла к нему и сказала: «Держитесь, Мулланур абый, держитесь, я с вами». Потом уже вахтерша и повара столовой прибежали к нему.

Спустя некоторое время раненого мужчину увезли в Горбольницу №7, где и прооперировали. Затем его перевезли в Москву. Сейчас мужчина идет на поправку. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Пока остается в больнице и классная руководительница 8 "А" Диляра Галиуллина. Когда началась стрельба в школе № 175, она попыталась остановить Галявиева - бросила в него горшок с цветком, но промахнулась, а злоумышленник был точен, дважды выстрелив в педагога.

Учительнице решили не говорить, кто именно из ее учеников погиб. Фото: личная страница героини публикации.

Во время стрельбы у учительницы были ранены обе руки. Они сильно повреждены, особенно правая – в ней была раздроблена кость и разорваны мышцы. В Казани Галиуллиной сделали операцию и установили аппараты Илизарова.

Следом учительницу перевезли в Москву. По сообщениям врачей, ей предстоит ряд операций, в том числе по установке пластикового протеза вместо поврежденной кости руки.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.