Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на вечер 15 мая 2021 года

Пять детей и трое взрослых пострадавших в результате ЧП продолжают проходить лечение в Москве.

С момента стрельбы в школе №175 в Казани прошло четыре дня. Погибли семь детей и две учительницы, десятки были ранены. «Комсомолка» сообщает последние новости на вечер 15 мая 2021 года.

ЖЕСТКО ПРЕСЕКАТЬ

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранителей жестко пресекать попытки героизации организатора стрельбы в школе Казани. Дело в том, что в интернете стали появляться публикации, которые романтизируют данное преступление и побуждают других совершить подобное.

Глава региона поручил жестко пресекать подобные попытки. Фото: president.tatarstan.ru

УЖЕ СЕЙЧАС МОГУ УЙТИ НА КАНИКУЛЫ

В Казани ученики школы №175, где произошла стрельба, могут закончить учебный год досрочно. Правда, выпускников 9-х и 11-х классов это не касается. Дело в том, что они, как и все остальные, будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

Для того, чтобы ребенок смог завершить учебный год уже сейчас и получил итоговые оценки, согласно текущим показателям по учебе, родителям нужно будет написать соответствующее заявление.

Для этого родителям нужно будет написать соответствующее заявление. Фото: Татьяна Коркина

УСИЛЕНИЕ ОХРАНЫ

Последние новости на вечер 15 мая 2021 года – в школе, где будут учиться дети из гимназии №175 охрану усилили бойцами Росгвардии.

И это при том, что безопасность в школе обеспечивают нанятые сотрудники ЧОПа. Также там имеется система видеонаблюдения, камеры которой следят, в том числе, и за происходящим снаружи здания.

На входе в школу будут дежурить два сотрудника Росгвардии. Фото: 16.rosguard.gov.ru

МОШЕННИКИ

После стрельбы в школе №175 в Казани активизировались мошенники. Так, они решили воспользоваться трагедией, чтобы похитить деньги у неравнодушных граждан, которые хотели сделать пожертвования пострадавшим.

Теперь же, как сообщает мэрия Казани, аферисты стали звонить не только простым горожанам, но и учителям и родственникам раненых при стрельбе в школе №175. Цель мошенников – заполучить персональные данные людей.

Мошенники охотятся за персональными данными. Фото: Александр ГЛУЗ

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.