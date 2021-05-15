Малика Гельмутдинова провела в ДК «Юность» акцию «Весенняя неделя добра»

По инициативе женской депутатской группы Казанской городской думы «Надежда – Омет» депутат Казанской городской Думы, вице-президент фонда «Ярдэм», директор учебно-реабилитационного центра для инвалидов «Ярдэм» Малика Гельмутдинова провела в ДК «Юность» очередную акцию «Весенняя неделя добра».

Мероприятие посетили порядка 50 родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители вместе с детьми приняли участие в мастер-классах по изготовлению авторских нашивок и росписи по одежде, а также смогли принять участие в фитнесе для родителей.

В ходе мероприятия родители, воспитывающие детей с инвалидностью, смогли задать важные интересующие вопросы специалисту по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения Герасимовой Инне Мубакаровне и психологу центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» Сабировой Наталье Анатольевне.

Данное мероприятие способствует социализации не только детей инвалидов, но и их родителей, так как они нуждаются в психологической и моральной поддержке со стороны общества. Отрадно отметить, что родители обмениваются опытом по реабилитации и воспитании детей с ограниченными возможностями.

- Со своей стороны хочу сказать, что данное мероприятие вызвало интерес со стороны родителей и будут осуществляться в дальнейшем, — подытожила депутат Малика Гельмутдинова.