Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на 15 мая 2021 года

С момента трагедии в школе №175 прошло ровно четыре дня.

Сегодня суббота и «Комсомолка» сообщает последние новости на 15 мая 2021 года о трагедии в школе №175 в Казани при которой погибли семь детей и два педагога, а также пострадали 24 человека.

«КТО-ТО ЖЕ ИХ НАУЧИЛ»

Мать студента ТИСБИ, который покончил с собой считает, что ее сын подвергся влиянию извне, как и Ильназ Галявиев. Наталия Андреева полагает, что кто-то избрал учебное заведение для ведения подрывной деятельности среди молодежи. В первом случае привело к совершению чудовищного преступления, а во втором – к суициду: «Кто-то же их научил».

Разобраться в ситуации могут следователи, которые должны изучить мобильный телефон мальчика, который совершил самоубийство.

ПРОСЬБА РОДИТЕЛЕЙ

Последние новости на 15 мая 2021 года – родители старшеклассников школы №175, где произошла стрельба, просят зачесть им ОГЭ по текущим оценкам ведь они так и не отошли от шока.

Также они хотят, чтобы детей пока перевели на дистанционное обучение. Хотя глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что для них отсрочек по сдаче ОГЭ и ЕГЭ не будет и они снова сядут за парты 17 мая, но уже в другой школе.

Родители боятся за своих детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

СООБЩЕНИЕ ОБ АФЕРИСТАХ

Власти Казани предупреждают о мошенниках, которые решили нажиться на трагедии в школе №175. Сейчас идет сбор пожертвований пострадавшим детям и взрослым. Этим аферисты и хотят воспользоваться, убеждая доверчивых людей, что они перечисляют свои деньги нуждающимся. Чтобы не стать жертвой мошенников лучше воспользоваться сайтом Российского Красного креста.

Доверчивые люди в желании помочь пострадавшим могут стать жертвой обмана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОТКУДА У ГОРОЖАН ТАКАЯ ПОВЫШЕННАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ

В Казани после стрельбы в школе №175 в течение нескольких дней увеличилось количество звонков в экстренные службы от бдительных горожан, а также от телефонных хулиганов. В некоторых случаях приходилось проводить эвакуацию, например, в студенческом общежитии Деревни Универсиады и гимназии №27, а также испортить кое-кому рыбалку.

По мнению психолога, такая повышенная активность горожан - это абсолютно нормальная ситуация после перенесенного стресса. Теперь все пытаются «переписать» боль от трагедии, проявляя бдительность.

Люди стали чаще звонить в экстренные службы. Фото: Александр ГЛУЗ

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.